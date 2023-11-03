Український актор театру і кіно, телеведучий і чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк поділився дієтичним рецептом, від якого ви будете у захваті.

Цю страву Віталій Борисюк називає «справжньою чоловічою», пише Politeka.net. Але все ж таки у ньому є жіноча хитрість.

Мова йде про бефстроганов.

«Але не з яловичини, а з курятини, як мене навчила моя чарівна дружина», - зазначав Віталій Борисюк.

Для приготування дієтичного бефстроганов за рецептов Віталія Борисюка і Ольги Сумської потрібні такі інгредієнти:

Куряче філе – 500 г, вершки – 150 мл, паприка, сушений часник, соняшникова олія, сіль і перець.

Рецепт бефстроганов елементарний – спочатку поріжте куряче філе на тонкі смужки.

Наступний крок - у сотейник додайте трохи олії і викладіть м'ясо.

Потім додайте трохи паприки та сухого часнику, залийте м'ясо вершками.

Тушкуйте до готовності.

Гарніром до бефстроганов може бути картопляне пюре, лапша, рис, смажена картопля та навіть смажена брюсельська капуста.

Бефстроганов, або м'ясо по-строгановськи - м'ясна страва із дрібно нарізаних шматочків яловичини, залитих гарячою сметанною підливою.

Бефстроганов названий на честь графа Олександра Строганова, який володів в Одесі так званим «відкритим столом», на який могла зайти будь-яка освічена і пристойно одягнена людина.

Існує версія, що страву винайшов французький кухар Андре Дюпон для графа Строганова.

Точний рецепт класичного бефстроганова не зберігся. Страва є не народною, а авторською.

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