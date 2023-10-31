Український актор театру та кіно, співак, музикант і чоловік актриси Ольги Сумської каже, що головний секрет його фірмової страви – соус.

Родина Ольги Сумської та Віталія Борисюка давно відмовилися від фастфуду на користь якісних продуктів та домашньої кухні.

І одна з улюблених страв Борисюка та Сумської – куряче філе на грилі.

«Головний секрет цього простого рецепту для пікніка на природі – в особливому соусі», - розповідав Борисюк.

Отже, для приготування курячих грудок на грилі за рецептом Віталія Борисюка знадобляться такі продукти: куряче філе без шкіри та кісток – 4 шт, оливкова олія – 2 столові ложки, дижонська гірчиця – 2 столові ложки, мед – 1 столова ложка, сік лимона – 4 шт.

За рецептом Віталія Борисюка, курячі грудки необхідно помити та відбити до товщини 1-1.5 см.

Потім необхідно приготувати соус – змішати дижонську гірчицю, мед, оливкову олію та сік лимонів.

Маринад, що вийшов, втираємо в м'ясо і відправляємо курячі грудки на гриль.

Підсмажуємо до золотистого кольору, по 5-7 хвилин із кожного боку.

Залишки маринаду можна подавати до столу як соус.

А гарніром до курячих грудок на грилі добре підійдуть овочевий салат або печені овочі, які можна приготувати на грилі.

Зазначимо, у курячому філе знаходиться найбільша кількість тваринного білка, який корисний для зміцнення м'язів та клітин всього організму, багато вітамінів групи В та заліза.

Куряче філе ідеально підходить як їжа під час дієт або розвантажувальних днів. Завдяки швидкій перетравлюваності куряче філе корисне при хворобах шлунка.

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