Родина Ольги Сумської та Віталія Борисюка давно відмовилися від фастфуду на користь якісних продуктів та домашньої кухні.
І одна з улюблених страв Борисюка та Сумської – куряче філе на грилі.
«Головний секрет цього простого рецепту для пікніка на природі – в особливому соусі», - розповідав Борисюк.
Отже, для приготування курячих грудок на грилі за рецептом Віталія Борисюка знадобляться такі продукти: куряче філе без шкіри та кісток – 4 шт, оливкова олія – 2 столові ложки, дижонська гірчиця – 2 столові ложки, мед – 1 столова ложка, сік лимона – 4 шт.
За рецептом Віталія Борисюка, курячі грудки необхідно помити та відбити до товщини 1-1.5 см.
Потім необхідно приготувати соус – змішати дижонську гірчицю, мед, оливкову олію та сік лимонів.
Маринад, що вийшов, втираємо в м'ясо і відправляємо курячі грудки на гриль.
Підсмажуємо до золотистого кольору, по 5-7 хвилин із кожного боку.
Залишки маринаду можна подавати до столу як соус.
А гарніром до курячих грудок на грилі добре підійдуть овочевий салат або печені овочі, які можна приготувати на грилі.
Зазначимо, у курячому філе знаходиться найбільша кількість тваринного білка, який корисний для зміцнення м'язів та клітин всього організму, багато вітамінів групи В та заліза.
Куряче філе ідеально підходить як їжа під час дієт або розвантажувальних днів. Завдяки швидкій перетравлюваності куряче філе корисне при хворобах шлунка.
Останні новини України:
Ольга Сумська розкрила секрет свого фірмового пирога.
Ольга Сумська показала свій чудодійний еліксир з двох інгредієнтів.
Соковита та хрумка – Ольга Сумська дала вдалий рецепт шаурми за 10 хвилин.