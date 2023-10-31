Украинский актер театра и кино, певец, музыкант и супруг актрисы Ольги Сумской говорит, что главный секрет его фирменного блюда – соус.

Семья Ольги Сумской и Виталия Борисюка давно отказались от фастфуда в пользу качественных продуктов и домашней кухни.

И одно из любимых блюд Борисюка и Сумской – куриное филе на гриле.

«Главный секрет этого простого рецепт для пикника на природе – в особом соусе», - рассказывал Борисюк.

Итак, для приготовления куриных грудок на гриле по рецепту Виталия Борисюка понадобятся такие продукты: куриное филе без кожи и костей – 4 шт, оливковое масло – 2 столовых ложек, дижонская горчица – 2 столовые ложки, мед – 1 столовая ложка, сок лимона – 4 шт.

По рецепту Виталия Борисюка, куриные грудки необходимо помыть и отбить до толщины 1-1.5 см.

Затем необходимо приготовить соус – смешать дижонскую горчицу, мед, оливковое масло и сок лимонов.

Получившийся маринад втираем в мясо и отправляем куриные грудки на гриль.

Поджариваем до золотистого цвета, по 5-7 минут с каждой стороны.

Остатки маринада можно подавать к столу в качестве соуса.

А гарниром к курином грудкам на гриле отлично подойдут овощной салат либо печеные овощи, которые также можно приготовить на гриле.

Отметим, в курином филе находится наибольшее количество животного белка, который полезен для укрепления мышц и клеток всего организма, много витаминов группы В и железа.

Куриное филе идеально подходит в качестве еды во время диет или разгрузочных дней. Благодаря быстрой перевариваемости куриное филе полезно при болезнях желудка.

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