Семья Ольги Сумской и Виталия Борисюка давно отказались от фастфуда в пользу качественных продуктов и домашней кухни.
И одно из любимых блюд Борисюка и Сумской – куриное филе на гриле.
«Главный секрет этого простого рецепт для пикника на природе – в особом соусе», - рассказывал Борисюк.
Итак, для приготовления куриных грудок на гриле по рецепту Виталия Борисюка понадобятся такие продукты: куриное филе без кожи и костей – 4 шт, оливковое масло – 2 столовых ложек, дижонская горчица – 2 столовые ложки, мед – 1 столовая ложка, сок лимона – 4 шт.
По рецепту Виталия Борисюка, куриные грудки необходимо помыть и отбить до толщины 1-1.5 см.
Затем необходимо приготовить соус – смешать дижонскую горчицу, мед, оливковое масло и сок лимонов.
Получившийся маринад втираем в мясо и отправляем куриные грудки на гриль.
Поджариваем до золотистого цвета, по 5-7 минут с каждой стороны.
Остатки маринада можно подавать к столу в качестве соуса.
А гарниром к курином грудкам на гриле отлично подойдут овощной салат либо печеные овощи, которые также можно приготовить на гриле.
Отметим, в курином филе находится наибольшее количество животного белка, который полезен для укрепления мышц и клеток всего организма, много витаминов группы В и железа.
Куриное филе идеально подходит в качестве еды во время диет или разгрузочных дней. Благодаря быстрой перевариваемости куриное филе полезно при болезнях желудка.
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