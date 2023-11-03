Украинский актер театра и кино, телеведущий и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк поделился диетическим рецептом, от которого вы будете в восторге.

Это блюдо Виталий Борисюк называет «настоящим мужским», пишет Politeka.net. Но все же в нем есть женская хитрость.

Речь идет о бефстроганов.

«Но не из говядины, а из курятины, как меня научила моя чудесная жена» , - отмечал Виталий Борисюк.

Для приготовления диетического бефстроганов по рецептам Виталия Борисюка и Ольги Сумской нужны следующие ингредиенты:

Куриное филе – 500 г, сливки – 150 мл, паприка, сушеный чеснок, подсолнечное масло, соль и перец.

Рецепт бефстроганов элементарный – сначала порежте куриное филе на тонкие полоски.

Следующий шаг – в сотейник добавьте немного масла и выложите мясо.

Затем добавьте немного паприки и сухого чеснока, залейте мясо сливками.

Тушите до готовности.

Гарниром к бефстроганов может быть картофельное пюре, лапша, рис, жареный картофель и даже жареная брюссельская капуста.

Бефстроганов, или мясо по-строгановски – мясное блюдо из мелко нарезанных кусочков говядины, залитых горячей сметанной подливкой.

Бефстроганов назван в честь графа Александра Строганова, владевшего в Одессе так называемым «открытым столом», на который мог зайти любой образованный и прилично одетый человек.

Существует версия, что блюдо изобрел французский повар Андре Дюпон для графа Строганова.

Точный рецепт классического бефстроганова не сохранился. Блюдо является не народным, а авторским.

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