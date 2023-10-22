Телеведуча і актриса Ольга Сумська розповіла, як зробити чудодійну альтернативу аптечним мазям.

Ольга Сумська розкрила на своїй сторінці в Інстаграм рецепт цілющої настоянки з каштанів, пише Politeka.net.

Тож, як каже Сумська, треба назбирати каштанів, порізати, розкласти по банках, залити горілкою або самогоном.

«Домашнім ще краще», - зазначає Ольга Сумська.

Потім закриваємо звичайними кришками з пластику або які є,ставимо у темне місце на 15діб (не менше), а краще настояти місяць.

«Тримати у шафі на кухні, тільки в темному! Строк зберігання необмежений», - розповіла Ольга Сумська.

Цією цілющою настоянкою з каштанів Ольга Сумська натирає суглоби (коліна,лікті,хребет), все,що ниє і дає про себе знати.

«Моя бабуся робила компреси на хворі коліна змочену х/б тканину накладала на суглоби,загортала теплими рушниками,тримала ніч... Дуже допомагало», - запевнила ольга Сумська.

Ольга Сумська також рекомендувала цю настоянку у будь-якому віці. Це, як каже акторка, чудова альтернатива аптечним мазям і препаратам на каштанах, "де ними тільки пахне".

Зазначимо, що звичайні каштани дійсно мають лікувальні властивості.

Каштан усуває набряклість, внутрішні і зовнішні запалення. Виводить шкідливі речовини (токсини, солі, радіонукліди). Покращує роботу травного тракту, виводить холестерин, знижує тиск, знижує в’язкість крові, розширює судини, активізує вироблення антитромбіну, нормалізує роботу серця, нормалізує секреторну функцію жовчного міхура. Попереджає утворення тромбів.

Плоди і кора застосовуються для лікування шлунково-кишкового тракту.

Однак слід бути обережними - каштан збільшує згортання крові. Крім того, ні в якому разі не можна плутати кінські каштани з їстівними, це може призвести до серйозного отруєння.

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