Ольга Сумська розповіла, як перетворити запечені яблука на оригінальну страву, пише Politeka.net.

Ольга Сумська розповіла, що для страви запечені яблука з чорносливом, курагою і з білим вином знадобляться такі інгредієнти:

Яблука, чорнослив, грецькі горішки, курага, біле вино, вода, кориця і цукор. Замість цукру можна використати цукрозамінник стевію.

Отже, Ольга Сумська радить почати з чистки яблук. Для цього рецепту вона обрала яблоки сорту голден.

У кожному почищеному яблучку робимо лунки. Начиняємо чорносливом, грецькими горішками.

Начинені яблука обкладаємо курагою і заливаємо білим вином, яке розмішене з водою у пропорціях 150/150. Додаємо корицю і цукру або стевію.

Запікаємо 30-40 хвилин. Все, запечені яблука з чорносливом, курагою і з білим вином можна подавати до столу.

«Ммммм! Це фантастика!», - каже Ольга Сумська про цей рецепт.

Коментуючи запечені яблука за цим рецептом, підписники Ольги Сумської зазначають, що страва в ний вийшла дійсно дуже смачною.

«Клас!»,

«Спробував повторити, це реально щось з чимось»,

«Зробив. Супер! Дякую!»,

«Запекла яблука по Вашому рецепту....смакота вийшла неймовірна»,

«Оригінально і швидко».

Зазначимо, що запечені яблука вважаються більш корисними, ніж сирі. Одна з причин - під час запікання яблука стають м’якіші та солодші. Вони не подразнюють шлунок чи кишківник, тому їх можна споживати під час загострення більшості хвороб шлунково-кишкового тракту.

Крім того, в своєму складі запечені яблука мають вітаміни групи В, А, Е, С і такі мікроелементи, як фосфор, калій, натрій, цинк, кальцій, залізо, магній, мідь.

Останні новини України:

Ольга Сумська розсекретила рецепт свого супер смачного пирога, якого навчилася у свекрухи.

Ольга Сумська дала надшвидкий рецепт курячих млинців.

Також нагадаємо про рецепт знаменитого салату від Ольги Сумської.