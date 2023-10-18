Слава Дьомін розповів про зраду Віталія Борисюка Ользі Сумській . Про це телеведучий поділився на своєму ютуб-каналі.

"Одного разу Борисюк зрадив Ольгу, але потім чесно про все розповів. Пара навіть обговорювала розлучення, але Сумська прийняла це і змогла пробачити коханому. На своє виправдання Віталій заявив, що іноді чоловіки схоплюються в гречку, але не тому, що не люблять своїх дружин, а тому що шукають якоїсь різноманітності", - розповів Дьомін.

Тож у цій ситуації було головне бажання двох, на думку Борисюка. Актор також заявив, що їм з Ольгою вдалося прощати один одного, за що він дуже вдячний. При цьому сам Борисюк дуже ревнивий і готовий усім зламати руки, хто стосуватиметься його дружини.

Варто зазначити, що Віталій Борисюк повів Ольгу Сумську у минулого чоловіка Євгена Паперного, від якого народила старшу доньку Антоніну. Після того, як чоловік дізнався про зраду, він ударив актрису і знаменитості доводилося ховати синці. Як виявилось, екс-чоловік застосовував насильство до Ольги, коли випивав.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі до історії кохання Сумської та Борисюка:

"Згоріло все, до фону, до болю, слова, ніжності, почуття. Де є кохання - там не може бути зради, тому немає повернення. Автор я. І це моя думка",

"Люблю дивитися і слухати реальні історії кохання".

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