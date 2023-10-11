В этот раз на своей странице в Instagram Ольга Сумская срочно обратилась к подписчиками за помощью.

"Это Оля Добренко. Без слез невозможно смотреть… Владелец приюта в Боярке. Все САМА!‼️ Только больше 20 собак спинальников и куча четырехлапых во дворе, а еще котики в доме", — пишет Ольга Сумская.

Сумская рассказала, что Оля продала квартиру в Киеве и приобрела небольшой домик под Киевом, где сейчас проживает и содержит множество бездомных собак. Добренко могла быть моделью и когда-то выходила на подиумы, но жизнь сложилась иначе, и она посвятила себя животным.

"Друзья мои, дорогие люди! ‼️‼️‼️Давайте возьмемся и ПОМОЖЕМ! Я понимаю, что сейчас война, всем невероятно сложно, но есть те, кто молча делает невозможное… Вы сами все видите на видео!‼️Я не буду описывать ароматы и грязь, потому что это очень тяжело. Просто спрашиваю себя снова и снова!!!Как?Как⁉️⁉️⁉️Как Оля все это выдерживает?Где она берет силы??? Поэтому нужна помощь!", - подчеркнула Ольга Сумская.

Ольга Сумская показала некоторых из четырехлапых жителей приюта и подчеркнула, что им нужно лечение. Приюту необходимы деньги, корма, пеленки и памперсы.

"Песик на первом фото‼️Его привезли военные с фронта, было ранение, сделали операцию, нужно отдать долг в 30 тыс гр!‼️ Рыжого малого какое-то конченое выбросило с 3 этажа‼️🤦🏼‍♀️, его нашли умирающего, привезли Оле, ведь кому же еще?! Она сможет, она сильная, думают вокруг… Я не буду описывать дальше весь трэш, который Оля выносит на своих плечах… ПРОСТО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПОМОЧЬ!‼️🙏🏻", — добавила Ольга Сумская.

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