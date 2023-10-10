Відомому українському актору Михайлу Голубовичу було 79 років.
Про його смерть повідомили російські ЗМІ, пише Politeka.net.
Михайло Голубович знайомий українським глядачам завдяки ролям у фільмах "Пропала грамота", "Дума про Тараса Бульбу", "Дорога на Січ", "Козаки йдуть" та іншим. На його рахунку більше ста ролей.
Уродженець Черкащини очолював Луганський академічний український музично-драматичний театр. Але з 2014-го року Голубович перейшов на бік окупантів, працював та прославляв російську владу.
Останню роль Голубович зіграв себе ж у роспропагандистському фільмі «Ополченочка».
Більш того, від так званої «ЛНР» Голубович отримав звання "Народний артист Луганської Народної Республіки" та " "Почесний громадянин міста Луганська".
А за за декілька місяців перед смертю Голубович отримав нагороду з рук Путіна - "Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації".
Про причини смерті актора-зрадника не повідомляється.
«Так зганьбитися, Так зрадити свою країну, свій народ! Народний артист? Народний зрадник! Треба ці совкові звання взагалі ліквідувати (як у всьому цивілізованому світі)! І не буде народних артистів , що ганьблять свій народ!»,
«Горіти йому в пеклі»,
«В голові не вкладається. Такий талановитий актор, митець. Навіщо він себе так зганьбив»,
«Так закреслити все добре,що зробив в житті»,
«Туди йому й дорога»,
"До Кобзона!", - пишуть українці, коментуючи смерть актора-зрадника.
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