Известному украинскому актеру Михаилу Голубовичу было 79 лет.
О его смерти сообщили российские СМИ, пишет Politeka.net.
Михаил Голубович знаком украинским зрителям благодаря ролям в фильмах "Пропала грамота", "Дума о Тарасе Бульбе", "Дорога на Сечь", "Казаки уходят" и другим. На его счету больше ста ролей.
Уроженец Черкасской области возглавлял Луганский академический украинский музыкально-драматический театр. Но с 2014 года Голубович перешел на сторону оккупантов, работал и прославлял российскую власть.
Последнюю роль Голубович сыграл себя в роспропагандистском фильме «Ополченочка».
Более того, от так называемой "ЛНР" Голубович получил звание "Народный артист Луганской Народной Республики" и "Почетный гражданин города Луганска".
А через несколько месяцев перед смертью Голубович получил награду из рук Путина - "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
О причинах смерти актера-предателя не сообщается.
«Так опозориться, Да предать свою страну, свой народ! Народный артист? Народный предатель! Надо эти совковые звания вообще ликвидировать (как во всем цивилизованном мире)! И не будет народных артистов, порочащих свой народ!»,
«Гореть ему в аду»,
«В голове не укладывается. Такой талантливый актер, творец. Зачем он себя так опозорил»,
«Так зачеркнуть все хорошое, что сделал в жизни»,
«Туда ему и дорога»,
"К Кобзону!" , - пишут украинцы, комментируя смерть актера-предателя.
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