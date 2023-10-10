Умер известный актер, которого в Украине многие любили, пока он не перешел на сторону оккупанта и не предал страну.

Известному украинскому актеру Михаилу Голубовичу было 79 лет.

О его смерти сообщили российские СМИ, пишет Politeka.net.

Михаил Голубович знаком украинским зрителям благодаря ролям в фильмах "Пропала грамота", "Дума о Тарасе Бульбе", "Дорога на Сечь", "Казаки уходят" и другим. На его счету больше ста ролей.

Уроженец Черкасской области возглавлял Луганский академический украинский музыкально-драматический театр. Но с 2014 года Голубович перешел на сторону оккупантов, работал и прославлял российскую власть.

Последнюю роль Голубович сыграл себя в роспропагандистском фильме «Ополченочка».

Более того, от так называемой "ЛНР" Голубович получил звание "Народный артист Луганской Народной Республики" и "Почетный гражданин города Луганска".

А через несколько месяцев перед смертью Голубович получил награду из рук Путина - "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

О причинах смерти актера-предателя не сообщается.

«Так опозориться, Да предать свою страну, свой народ! Народный артист? Народный предатель! Надо эти совковые звания вообще ликвидировать (как во всем цивилизованном мире)! И не будет народных артистов, порочащих свой народ!»,

«Гореть ему в аду»,

«В голове не укладывается. Такой талантливый актер, творец. Зачем он себя так опозорил»,

«Так зачеркнуть все хорошое, что сделал в жизни»,

«Туда ему и дорога»,

"К Кобзону!" , - пишут украинцы, комментируя смерть актера-предателя.

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