В «Дизель Шоу» приголомшені трагічною звісткою, яка застала зненацька і українських зірок, і глядачів.

В «Дизель Шоу» висловили слова співчуття щодо раптової смерті співачки та народної артистки України Ніни Матвієнко, пише Politeka.net.

«Вічна та світла пам’ять Вам, Ніно Митрофанівно. Сумуємо з усією Україною...», - висловилися в «Дизель Шоу» після трагічної звістки.

Також на сторінці опубліковано відео виступу Ніни Матвієнко та її доньки Тоні Матвієнко на сцені «Дизель Шоу».

«Царство Небесне! Велика втрата для Держави та Української культури! Світла пам'ять Ніна Митрофанівна!»,

«Царство Небесне, Вічний Спочинок,Квітка -душа,неповторна Ніна Митрофанівна,щирі співчуття рідним,друзям, поціновувачам таланту пані Ніни»,

«Щире співчуття рідним. Людина з великої букви. Символ нашої країни»,

«Сумує і плаче вся Україна. Вічна пам'ять»,

«Вічна пам'ять, дуже шкода,нам її буде не вистачати», - висловлюють свої співчуття українці на сторінці «Дизель Шоу».

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла на 76-му році життя. Співачка не дожила до свого дня народження буквально два дні.

Про обставини та причини смерті Ніни Матвієнко поки нічого невідомо.

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