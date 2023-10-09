В «Дизель Шоу» выразили соболезнования относительно внезапной смерти певицы и народной артистки Украины Нины Матвиенко, пишет Politeka.net.
«Вечная и светлая память Вам, Нина Митрофановна. Скорбим со всей Украиной...», - высказались в «Дизель Шоу» после трагического известия.
Также на странице опубликовано видеовыступление Нины Матвиенко и ее дочери Тони Матвиенко на сцене «Дизель Шоу».
«Царство Небесное! Большая потеря для государства и украинской культуры! Светлая память Нина Митрофановна!»,
«Царство Небесное, Вечный Покой, Цветок - душа, неповторимая Нина Митрофановна, искренние соболезнования родным, друзьям, ценителям таланта пани Нины»,
«Искреннее соболезнование родным. Человек с большой буквой. Символ нашей страны»,
«Скорбит и плачет вся Украина. Вечная память»,
«Вечная память, очень жаль, нам ее будет не хватать» , - выражают свои соболезнования украинцы на странице «Дизель Шоу».
Напомним, Нина Матвиенко скончалась на 76-м году жизни. Певица не дожила до своего дня рождения буквально два дня.
Об обстоятельствах и причинах смерти Нины Матвиенко пока ничего не известно.
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