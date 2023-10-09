Тоня Матвієнко розповіла, коли можна попрощатися із зірковою мамою Ніною, про смерть якої стало відомо з ранку

Тоня Матвієнко розповіла, коли можна буде попрощатися з її мамою, про смерть якої співачка повідомила вранці восьмого жовтня. Про це зірка розповіла у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Прощання з мамою відбудеться у середу з одинадцятої до тринадцятої години у філармонії", - розповіла Тоня Матвієнко у своєму сторіс.

Фанати почали активно коментувати публікацію в Інстаграм, де були написані додаткові подробиці про похорон Ніни:

"Дуже шкода. Золотий голос України, голубе світу, спочивайте з Богом, Ніно Метрофанівно",

"Дуже шкода відійшла у вічність легенда нашої країни, щирі співчуття та вічна світла пам'ять",

"Ми завжди пам'ятатимемо нашу дорогу. Ніну Матвієнко вона завжди буде в наших серцях",

"Вічна пам'ять царство небесне мої найкращі співчуття рідним",

"Тоня мила, дорога, Тоне, тримайтеся ми з вами. Сім'я Нечипоренко з вами. Я надихався особисто Ніною Митрофанівною. Нехай вона спочиває. Мені не віриться, я коли дізнався про це у мене в голові не вкладається. Вона дуже хотіла, щоб наступила перемога, і вона тоді закричить на весь голос "Слава Україні".тримайтеся. Чернівці з вами!!".

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