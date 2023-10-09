Тоня Матвиенко рассказала, когда можно попрощаться со звездной мамой Ниной, о смерти которой стало известно с утра

Тоня Матвиенко рассказала, когда можно будет попрощаться с ее мамой, о смерти которой певица сообщила утром восьмого октября. Об этом звезда рассказала в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Прощание с мамой произойдет в среду с одиннадцати до тринадцати часов в филармонии", - рассказала Тоня Матвиенко в своем сторис.

Фанаты начали активно комментировать публикацию в Инстаграм, где были написаны дополнительные подробности о похоронах Нины:

"Очень жаль. Золотой голос Украины,голубка мира, почивайте с Богом,Нино Метрофановно",

"Очень жаль отошла в вечность легенда нашей страны, искренние соболезнования и вечная светлая память",

"Мы всегда будем помнить нашу дорогу. Нину Матвиенко она всегда будет в наших сердцах",

"Вечная память царство небесное мои лучшие соболезнования родным",

"Тоня милая, дорогая, Тоня, держитесь мы с вами. Семья Нечипоренко с вами. Я вдохновлялся лично Ниной Митрофановной. Пусть она покоится. Мне не верится, я когда узнал об этом у меня в голове не укладывается. Она очень хотела, чтобы наступила победа, и она тогда закричит во весь голос "Слава Украине".держитесь. Черновцы с вами!!".

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