Утром 8 октября на своей странице в Instagram Тоня Матвиенко поделилась трагическим известием. Умерла ее мама – знаменитая украинская певица и актриса, Герой Украины Нина Митрофановна Матвиенко.
Легендарной артистке было 75 лет. Нина Матвиенко всего несколько дней не дожила до своего дня рождения: 10 октября певице исполнилось бы 76.
"Мама умерла…", - написала Тоня Матвиенко.
Подробности смерти мамы Тоня Матвиенко пока не стала раскрывать.
Украинцы, в том числе и знаменитости, в комментариях выражают Тони Матвиенко свои соболезнования:
"Тоня, примите искренние соболезнования, Ваша мама была прекрасная, искренная, очень талантливая и мудрая женщина, выступать с ней для меня была большая честь. Пусть Господь примет ее душу на небо";
"Какое горе для всех людей Украины. Очень скорблю, в такую минуту никакие слова не поддержат. Держитесь, а Вашей маме низкий поклон и Царство небесное";
"Вечная память ❤️ она всегда живет в наших сердцах ❤️ голос Нины Матвиенко звучит в каждом из нас ❤️ такая светлая и талантливая";
"Мои искренние соболезнования! Держитесь! Вечная светлая память🙏🏻😥
"Царство небесное...Примите соболезнования 😞";
"Сочувствую и плачу....Наша Берегиня";
"Сокровище Украины .. вечная и самая светлая память . Невозможно в такое поверить";
"Божечки🙏🙏Вечная память, большое горе....примите самые искренние соболезнования 😢😢держитесь....".
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