Відома акторка, Народна артистка України Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк добе знайомі з родиною покійної Ніни Матвієнко.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська опублікувала емоційний пост, аби вшанувати пам'ять легендарної артистки.

Напередодні Тоня Матвієнко повідомила, що 8 жовтня у віці 75 років померла її мама — знаменита українська співачка, Герой України Ніна Митрофанівна Матвієнко. Ніна Матвієнко лише кілька днів не дожила до свого дня народження: 10 жовтня співачці би виповнилося 76.

На трагедію відреагувало багато українських знаменитостей, серед яких і Ольга Сумська.

"Не стало Ніни Митрофанівни Матвієнко…🙏🏻Приголомшлива, страшна новина для всіх шанувальників нашої Берегині української пісні…🙏🏻Через два дні готувались родиною вітати Ніночку з днем народження…Не судилося. Полетіла наша пташечка рідна🙏🏻", — пише Ольга Сумська.

Ольга Сумська подякувала долі, що мала можливість спілкуватися, надихатися та дякувати особисто за творчість і божественний голос, який Ніна Митрофанівна передала своїй доньці Тоні Матвієнко.

"Красуня наша дорога…Така щира, близька всім нам, мудра, чуйна…Ніна Митрофанівна так любила життя, свою професію, в якій залишила свій спадок - пісні, які ми будемо передавати наступним поколінням!Наша любов і шана - наша памʼять, світла, добра, вічна…Живіть в наших серцях!❤️ Глибокі співчуття родині Тоні Матвієнко!🙏🏻❤️", — додала Ольга Сумська.

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