На своїй сторінці в Instagram Потап прокоментував смерть легендарної української співачки та акторки, Героя України Ніни Митрофанівни Матвієнко.

Вранці 8 жовтня про трагедію повідомила донька артистки Тоня Матвієнко. Ніні Матвієнко було 75 років, вона лише кілька днів не дожила до свого дня народження.

Потап і його дружина Настя Каменських були добре знайомі з Ніною Матвієнко, тому репер присвятив покійній співачці зворушливий пост.

"Ніна Митрофанівна, плачу, як плакав, коли ви співали, сонце і голос нації, який я щасливий, що знав Вас, що чув ваш спів у житті, на сцені і за столом, Ваші безкінечні історії про Настине дитинство, люблю Вас усім серцем, дякую Вам за Ваш талант, хай Господь вас обійме ❤️", — написав Потап під світлиною Ніни Матвієнко.

Українці, зокрема й знаменитості, під постом Потапа також вшановують пам'ять Ніни Матвієнко.

"Неймовірна… та Геніальна 😭🙏", — написав ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік.

"Царство небесне легендарній Ніні Митрофанівні!", — наголосив Юрій Горбунов.

"Як я з вами згодна 😭😭😭 Світла пам’ять світлій людині🙏🏻 Ніна Матвієнко – людина душі, доброти, сонечка та ніжності. Любила її усім серцем😭 Легенда! Вона назавжди залишиться в моєму серці. Дякую їй за творчість та ту любов, яку вона дарувала😭", — приєдналася до слів Потапа танцюристка Олександра Копитіна.

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Настя Каменських не дочекалася Потапа і взяла квіти від іншого.

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