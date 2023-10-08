Українська співачка, дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко повідомила про смерть своєї мами.

Вранці 8 жовтня на своїй сторінці в Instagram Тоня Матвієнко поділилася трагічною звісткою. Померла її мама — знаменита українська співачка та акторка, Герой України Ніна Митрофанівна Матвієнко.

Легендарній артистці було 75 років. Ніна Матвієнко лише кілька днів не дожила до свого дня народження: 10 жовтня співачці би виповнилося 76.

"Мама померла…", — написала Тоня Матвієнко.

Подробиць смерті мами Тоня Матвієнко поки не стала розкривати.

Українці, зокрема й знаменитості, в коментарях висловлюють Тоні Матвієнко свої співчуття:

"Тоня, прийміть щирі співчуття, Ваша мама була прекрасна, щира, дуже талановита та мудра жінка, виступати з нею для мене була велика честь. Хай Господь прийме її душу до неба";

"Яке горе для всіх людей України. Дуже сумую, в таку хвилину ніякі слова не підтримають. Тримайтесь, а Вашій мамі низький уклін і Царство небесне";

"Вічна пам'ять ❤️ вона завжди живе у наших серцях ❤️ голос Ніни Матвієнко звучить у кожному з нас ❤️ така світла і талановита";

"Мої щирі співчуття! Тримайтеся! Вічна світла памʼять🙏🏻😥

"Царство небесне...Прийміть співчуття 😞";

"Співчуваю та плачу....Наша Берегиня";

"Скарб України .. вічна і найсвітліша памʼять . Не можливо в таке повірити";

"Божечки🙏🙏Вічна пам'ять, велике горе.... прийміть найщиріші співчуття 😢😢тримайтеся ....".

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