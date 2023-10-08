На своей странице в Instagram Потап прокомментировал смерть легендарной украинской певицы и актрисы, Героя Украины Нины Митрофановны Матвиенко.

Утром 8 октября о трагедии сообщила дочь артистки Тоня Матвиенко. Нине Матвиенко было 75 лет, она всего несколько дней не дожила до своего дня рождения.

Потап и его жена Настя Каменских были хорошо знакомы с Ниной Матвиенко, поэтому рэпер посвятил покойной певице трогательный пост.

"Нина Митрофановна, плачу, как плакал, когда вы пели, солнце и голос нации, как я счастлив, что знал Вас, что слышал ваше пение в жизни, на сцене и за столом, Ваши бесконечные истории о Настином детстве, люблю Вас всем сердцем, спасибо Вам за Ваш талант, пусть Господь вас обнимет ❤️", - написал Потап под фотографией Нины Матвиенко.

Украинцы, в том числе и знаменитости, под постом Потапа также чтят память Нины Матвиенко.

"Невероятная… и Гениальная 😭🙏", - написал ведущий "Холостяка" Григорий Решетник.

"Царство небесное легендарной Нине Митрофановне!", - подчеркнул Юрий Горбунов.

"Как я с вами согласна 😭😭😭 Светлая память светлому человеку 🙏🏻 Нина Матвиенко – человек души, доброты, солнышка и нежности. Любила ее всем сердцем😭 Легенда! Она навсегда останется в моем сердце. Спасибо ей за творчество и ту любовь, которую она дарила 😭", - присоединилась к словам Потапа танцовщица Александра Копытина.

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Настя Каменских не дождалась Потапа и приняла цветы от другого.

Также сообщалось, что Ольга Сумская рассказала о трагедии с украинцами в Италии.