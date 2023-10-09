Известная актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк хорошо знакомы с семьей покойной Нины Матвиенко.

В этот раз на своей странице в Instagram Ольга Сумская опубликовала эмоциональный пост, чтобы почтить память легендарной артистки.

Накануне Тоня Матвиенко сообщила, что 8 октября в возрасте 75 лет скончалась ее мама – знаменитая украинская певица, Герой Украины Нина Митрофановна Матвиенко. Нина Матвиенко всего несколько дней не дожила до своего дня рождения: 10 октября певице исполнилось бы 76.

На трагедию отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых и Ольга Сумская.

"Не стало Нины Митрофановны Матвиенко… 🙏🏻 Страшная новость для всех поклонников нашей Берегини украинской песни… 🙏🏻Через два дня готовились семьей поздравлять Ниночку с днем ​​рождения… Не суждено. Полетела наша пташечка родная!", — пишет Ольга Сумская.

Ольга Сумская поблагодарила судьбу, что имела возможность общаться, вдохновляться и благодарить лично за творчество и божественный голос, который Нина Митрофановна передала своей дочери Тоне Матвиенко.

"Красавица наша дорогая... Такая искренняя, близкая всем нам, мудрая, отзывчивая... Нина Митрофановна так любила жизнь, свою профессию, в которой оставила свое наследие - песни, которые мы будем передавать следующим поколениям! Наша любовь и уважение - наша память, светлая, добрая, вечная…Живите в наших сердцах!❤️ Глубокие соболезнования семье Тони Матвиенко!🙏🏻❤️", — добавила Ольга Сумская.

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Также сообщалось, что Ольга Сумская рассказала о трагедии с украинцами в Италии.