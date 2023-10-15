Телеведущий Слава Демин рассказал об Ольге Сумской и ее супруге. Звезда поделился историей любви звезд на своем ютуб-канале.

Как оказалось, Ольга Сумская находилась в браке с Евгением Паперным, но уже начала отношения с Виталием Борисюком. Когда муж узнал об измене, он ударил актрису.

"В разгар ссоры Евгений даже ударил актрису. Потом он об этом в шутку сознался, что после его удара Ольга долго прятала синяки, а самой Сумской было явно не до смеха. По ее словам Паперный мог ее сильно ударить и началось это еще за долго до их свадьбы", - рассказал Демин.

Но несмотря на побои Ольга вышла тогда замуж за актера. И Паперный иногда издевался над Сумской, особенно, когда был в состоянии алкогольного опьянения. Это хоть и происхолдило не часто, но происходило. Несмотря на такое поведение Ольга Сумская не держит зла на своего бывшего мужа.

Стоит отметить, что актриса познакомилась с Виталем Борисюком, когда тот попал в их театр. Изначально Виталий никак не проявлял внимание к актрисе, так как сам был в отношениях и хотел женится. Но на День Святого Валентина актер прислал в гримерку актрисе коробку конфет, после чего и начался роман.

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