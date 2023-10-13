Завтрак по рецепту, которым поделилась украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская, улучшит пищеварение, даст ощущение сытости и улучшит настроение.

Кроме того, рецепт завтрака от Ольги Сумской требует простых ингредиентов и совсем мало времени.

«Очень вкусный и нежный» , – говорит Сумская об этом утреннем блюде.

Итак, для приготовления вкусного фруктового завтрака Ольга Сумская предлагает взять банан, грецкие орехи, яблоко и натуральный йогурт.

Банан нарезаем кусочками и выкладываем в чашу блендера, добавляем натуральный йогурт и взбиваем до однородной консистенции.

Далее вычищаем у яблока сердцевинку, чистим от кожуры – так блюдо будет гораздо более нежным. Нарезаем яблоко маленькими кубиками и выкладываем в стакан. Далее Ольга Сумская добавила в стакан слой грецких орешков.

«Надо измельчить. По желанию, орешки можно немного поджарить – вкус будет более ярким» , - советует Ольга Сумская.

Сверху, на яблоки и измельченные орехи, добавляем бананово-йогуртовую смесь.

Эту вкусность можно украсить кусочками яблока. Все, десерт, который можно подавать на завтрак на стол, готов!

Отметим, что есть фрукты на завтрак – один из лучших способов начать свой день. Начало дня из фруктов принесет много преимуществ, например, облегчает пищеварение, мало калорий, мало сахара и отличный источник витаминов и минералов.

Поскольку у фруктового сока не хватает клетчатки, и он реже насыщает, лучше чаще употреблять целые фрукты.

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