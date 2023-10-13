Кроме того, рецепт завтрака от Ольги Сумской требует простых ингредиентов и совсем мало времени.
«Очень вкусный и нежный» , – говорит Сумская об этом утреннем блюде.
Итак, для приготовления вкусного фруктового завтрака Ольга Сумская предлагает взять банан, грецкие орехи, яблоко и натуральный йогурт.
Банан нарезаем кусочками и выкладываем в чашу блендера, добавляем натуральный йогурт и взбиваем до однородной консистенции.
Далее вычищаем у яблока сердцевинку, чистим от кожуры – так блюдо будет гораздо более нежным. Нарезаем яблоко маленькими кубиками и выкладываем в стакан. Далее Ольга Сумская добавила в стакан слой грецких орешков.
«Надо измельчить. По желанию, орешки можно немного поджарить – вкус будет более ярким» , - советует Ольга Сумская.
Сверху, на яблоки и измельченные орехи, добавляем бананово-йогуртовую смесь.
Эту вкусность можно украсить кусочками яблока. Все, десерт, который можно подавать на завтрак на стол, готов!
Отметим, что есть фрукты на завтрак – один из лучших способов начать свой день. Начало дня из фруктов принесет много преимуществ, например, облегчает пищеварение, мало калорий, мало сахара и отличный источник витаминов и минералов.
Поскольку у фруктового сока не хватает клетчатки, и он реже насыщает, лучше чаще употреблять целые фрукты.
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