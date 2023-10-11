Завдяки цьому рецепту гарбузовий суп вийде ароматним, смачним і корисним, і що немало важливо – жодного годинника стояння біля плити.

Рецептів страв з гарбузів дуже багато, але цей точно сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз.

Члени родини від цього гарбузового супу будуть у захваті і обов’язково попросять добавки.

Для приготування гарбузового супу за цим швидким і простим рецептом знадобляться 500 г гарбуза, 7-8 картоплин, 1 морква, 1 цибуля і один плавлений сирок, сіль та перець за смаком, 0,5 ч. спеції хмелі-сунелі, зубчик часничку та 1/4 ч.л меленого лаврового листка.

Нарізаємо гарбуз невеликими кубиками, також кубиками нарізаємо картоплю, моркву і цибулю. Кладемо в каструлю нарізану картоплі, заливаємо двома літрами води і ставимо на плиту – варитись.

А тим часом можна приготувати зажарку – для цього на розігріту сковорідку наливаємо олію, насипаємо цибульку і, помішуючи, смажимо буквально хвилину.

Додаємо нарізану моркву. Знов помішуємо і смажимо дві хвилини. Після цього додаємо на пательню до цибулі і моркви гарбуз. Перемішуємо зажарку, додаємо спеції – сіль, перець, хмелі сунелі, сушений часник і мелений лавровий лист.

Тушкуємо зажарку ще 3-5 хвилин на середньому вогні. Після додаємо зажарку в каструлю, де вариться картопелька. Можна додати ще трохи солі. Варимо ще п’ять-сім хвилин.

Знявши з пліти, взбиваємо суміш блендером до однорідної консистенції. Додаємо плавлений сирок, туди ж відправляємо натертий зубчик часнику. Знову треба змішати все блендером і поставити на плиту – треба тільки довести до кипіння.

От і все! Дуже смачний і корисний гарбузовий супчик готовий.

Прикрасити страву і зробити її ще більш смачною можна завдяки сухарикам. Для цього хліб або батон треба нарізати кубиками, а на форму для випікання додати трошки олії – ставимо у духову шафу на температуру 180. Періодично помішуючи, чекаємо 10 хвилин. Сухарики стануть золотистими і хрусткими.

Не всі знають, але гарбуз зміцнює судини і нормалізує тиск, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, зміцнює імунітет, виводить шлаки і токсини, покращує роботу нирок і печінки, покращує зір.

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