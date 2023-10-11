Благодаря этому рецепту тыквенный суп получится ароматным, вкусным и полезным, и что немало важно – никаких часов стояния у плиты.

Рецептов блюд из тыквы очень много, но это точно понравится даже тем, кто не любит тыкву.

Члены семьи от этого тыквенного супа будут в восторге и обязательно попросят добавки.

Для приготовления тыквенного супа по этому быстрому и простому рецепту понадобятся 500 г тыквы, 7-8 картофелин, 1 морковь, 1 луковица и один плавленый сырок, соль и перец по вкусу, 0,5 ч. специи хмели-сунели, зубчик чеснока, 1/4 ч.л молотого лаврового листа.

Нарезаем тыкву небольшими кубиками, а также кубиками нарезаем картофель, морковь и лук. Кладем в кастрюлю нарезанный картофель, заливаем двумя литрами воды и ставим на плиту – вариться.

А тем временем можно приготовить зажарку – для этого на разогретую сковороду наливаем масло, насыпаем лучок и, помешивая, жарим буквально минуту.

Добавляем нарезанную морковь. Снова помешиваем и жарим две минуты. После этого добавляем на сковороду к луку и моркови тыкву. Перемешиваем зажарку, добавляем специи – соль, перец, хмели-сунели, сушеный чеснок и молотый лавровый лист.

Тушим зажарку еще 3-5 минут на среднем огне . После добавляем зажарку в кастрюлю, где варится картошка. Можно добавить еще немного соли. Варим еще пять-семь минут.

Сняв с плиты, взбиваем смесь блендером до однородной массы. Добавляем плавленый сырок, туда же отправляем натертый зубчик чеснока. Снова нужно смешать все блендером и поставить на плиту – нужно только довести до кипения.

Вот и все! Очень вкусный и полезный тыквенный супчик готов.

Украсить блюдо и сделать его еще вкуснее можно благодаря сухарикам. Для этого хлеб или батон нужно нарезать кубиками, а на форму для выпечки добавить немного масла – ставим в духовой шкаф на температуру 180. Периодически помешивая, ждем 10 минут. Сухарики станут золотистыми и хрустящим.

Не все знают, но тыква укрепляет сосуды и нормализует давление, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунитет, выводит шлаки и токсины, улучшает работу почек и печени, улучшает зрение.

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