Салат коул-слоу – это очень популярная закуска в Европе и Америке доступных продуктов, которые есть в каждом доме.

Салат коул-слоу имеет множество вариаций, одним из рецептов поделилась и известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская.

Для приготовления салата коул-слоу по рецепту от Ольги Сумской понадобится 500 гр капусты, 2 моркови, два яблока и лимон.

Для заправки возьмем йогур, белый хрен, 1ст. горчицы, соль и перец.

Сначала нужно мелко пошинковать капусту и прилагаем ее в глубокую миску, солим и перемешиваем.

Морковь чистим и нарезаем соломкой – так она будет более сочной. Яблоки тоже чистим от кожуры, нарезаем соломочкой.

Для салата коул-слоу яблоки лучше выбирать твердые, сочные и кисло-сладкие.

Небольшая хитрость от Ольги Сумской – чтобы яблоко не потеряло привлекательного цвета, нужно немного сбрызнуть его соком лимона.

Добавляем яблочную соломку к капусте и моркови и готовим заправку.

Объединяем йогурт с горчицей и хреном, тщательно перемешиваем, добавляем соль и перец. Ольга Сумская также отмечает, что можно использовать свежий корень хрена – в натертом виде.

Салат коул-слоу заливаем заправкой и тщательно перемешиваем.

Вот и все, лёгкий, пикантный салат коул-слоу готов!

Такой салат будет очень вкусным и на завтрак, и на обед, и на ужин.

«Универсальный рецепт!» , – подчеркнула Ольга Сумская.

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