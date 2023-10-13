Крім того, рецепт сніданку від Ольги Сумської потребує простих інгредієнтів і зовсім дрібки часу.
«Дуже смачний і ніжний», - каже Сумська про цю ранкову страву.
Отже, для приготування смачного фруктового сніданку Ольга Сумська пропонує взяти банан, волоські горіхи, яблуко і натуральний йогурт.
Банан нарізаємо шматочками і викладаємо в чашу блендера, додаємо натуральний йогурт і збиваємо до однорідної консистенції.
Далі вичищаємо у яблука серцевинку, чистимо від шкірки – так страва буде значно ніжнішою. Нарізаємо яблуко невеликими кубиками і викладаємо в склянку. Далі Ольга Сумська додала до склянки шар волоських горішків.
«Треба подрібнити. За бажанням, горішки можна трохи підсмажити – смак буде більш яскравим», - радить Ольга Сумська.
Зверху, на яблука і подрібнені горіхи, додаємо бананово-йогуртову суміш.
Цю смакоту можна прикрасити шматочками яблука. Все, десерт, який можна подавати до столу на сніданок, готовий!
Зазначимо, що їсти фрукти на сніданок – це один із найкращих способів почати свій день. Початок дня з фруктів принесе багато переваг, наприклад, полегшує травлення, мало калорій, мало цукру та чудове джерело вітамінів і мінералів.
Оскільки у фруктовому соку не вистачає клітковини, і він рідше насичує, краще частіше споживати цілі фрукти.
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