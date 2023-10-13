Сніданок по рецепту, яким поділилася українська акторка і телеведуча Ольга Сумська, покращить травлення, дасть відчуття ситості і поліпшить настрій.

Крім того, рецепт сніданку від Ольги Сумської потребує простих інгредієнтів і зовсім дрібки часу.

«Дуже смачний і ніжний», - каже Сумська про цю ранкову страву.

Отже, для приготування смачного фруктового сніданку Ольга Сумська пропонує взяти банан, волоські горіхи, яблуко і натуральний йогурт.

Банан нарізаємо шматочками і викладаємо в чашу блендера, додаємо натуральний йогурт і збиваємо до однорідної консистенції.

Далі вичищаємо у яблука серцевинку, чистимо від шкірки – так страва буде значно ніжнішою. Нарізаємо яблуко невеликими кубиками і викладаємо в склянку. Далі Ольга Сумська додала до склянки шар волоських горішків.

«Треба подрібнити. За бажанням, горішки можна трохи підсмажити – смак буде більш яскравим», - радить Ольга Сумська.

Зверху, на яблука і подрібнені горіхи, додаємо бананово-йогуртову суміш.

Цю смакоту можна прикрасити шматочками яблука. Все, десерт, який можна подавати до столу на сніданок, готовий!

Зазначимо, що їсти фрукти на сніданок – це один із найкращих способів почати свій день. Початок дня з фруктів принесе багато переваг, наприклад, полегшує травлення, мало калорій, мало цукру та чудове джерело вітамінів і мінералів.

Оскільки у фруктовому соку не вистачає клітковини, і він рідше насичує, краще частіше споживати цілі фрукти.

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