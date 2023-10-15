Ольга Сумская родилась в семье известных актеров Анны Ивановны Сумской (в девичестве Опанасенко) – заслуженной артистки УССР, и Вячеслава Игнатьевича Сумского – народного артиста Украины. У Ольги есть старшая сестра Наталья – тоже актриса.

Вячеслав Сумской умер от рака еще в 2007 году в возрасте 73 лет. Жизнь Анны Сумской оборвалась в начале полномасштабной войны. Ей было 88 лет.

В этот раз на своей странице в Instagram Ольга Сумская разместила трогательный пост ко дню рождения покойной мамы. 14 октября артистке исполнилось бы 90 лет.

"МАМА…Анна Ивановна Сумская. Сегодня 90 лет со дня рождения родненькой… Перед глазами все самые счастливые моменты жизни… Утром просыпаюсь и рассказываю тебе о планах на день, ведь это наш ритуал... Ты там, далека, но вместе с нами всегда,я это знаю🙏🏻❤️Сколько искренности, солнечной энергии в твоем сердце, которую ты дарила всем вокруг…Моя душа, моя вселенная, моя кровинка…Благодарю тебя, Боже, за такую ​​МАМУ!", — написала Ольга Сумская.

Сумская показала подборку ярких архивных фото, на которых Анну Ивановну можно увидеть молодой, на сцене, а также в кругу семьи. На некоторых фотографиях можно увидеть мужа Ольги Сумской Виталия Борисюка, а также ее дочерей, которые также стали актрисами, Антонину Паперную и Анну Борисюк.

Украинцы, в том числе и знаменитости, в комментариях поддержали Ольгу Сумскую и чтят память ее мамы.

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