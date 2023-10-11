Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська терміново звернулася до підписників по допомогу.

"Це Оля Добренко. Без сліз неможливо дивитись… Власниця притулку в Боярці. Все САМА!‼️ Тільки більше 20 собак СПИНАЛЬНИКІВ і купа чотирилапих на подвірʼї, а ще котики в домі‼️", — пише Ольга Сумська.

Сумська розповіла, що Оля продала квартиру в Києві і придбала невеличкий будиночок під Києвом, де зараз проживає і утримує безліч безпритульних собак. Добренко могла б бути моделлю і колись виходила на подіуми, але життя склалося інакше, і вона присвятила себе тваринам.

потрібна допомога

"Друзі мої,дорогі люди!‼️‼️‼️Давайте візьмемося і ДОПОМОЖЕМО! Я розумію, що зараз війна, всім невимовно складно, але є ті, хто мовчки робить неможливе…Ви самі все бачите на відео!‼️Я не буду описувати аромати і бруд, бо це дуже важко..Просто питаю себе знов і знов!!!Як?Як⁉️⁉️⁉️Як Оля все це витримує?Де вона бере сили??? Тому потрібна допомога!", — наголосила Ольга Сумська.

потрібна допомога

Ольга Сумська показала деяких із чотирилапих мешканців притулку та наголосила, що їм потрібне лікування. Притулку необхідні гроші, корми, пелюшки та памперси.

"Песик на першому фото‼️Його привезли військові з фронту,було поранення,зробили операцію, потрібно віддати борг в 30 тис гр!‼️Рудого малого якесь кончене викинуло з 3 поверха‼️🤦🏼‍♀️, його знайшли вмираючого на смітнику, привезли Олі, бо кому ж ще?!Вона зможе,вона сильна,думають навколо…Я не буду описувати далі весь треш,який Оля виносить на своїх плечах…ПРОСТО ДУЖЕ ХОЧЕТЬСЯ ДОПОМОГТИ!‼️🙏🏻", — додала Ольга Сумська.

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