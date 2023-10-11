Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська терміново звернулася до підписників по допомогу.

"Це Оля Добренко. Без сліз неможливо дивитись… Власниця притулку в Боярці. Все САМА!‼️ Тільки більше 20 собак СПИНАЛЬНИКІВ і купа чотирилапих на подвірʼї, а ще котики в домі‼️", — пише Ольга Сумська.

Сумська розповіла, що Оля продала квартиру в Києві і придбала невеличкий будиночок під Києвом, де зараз проживає і утримує безліч безпритульних собак. Добренко могла б бути моделлю і колись виходила на подіуми, але життя склалося інакше, і вона присвятила себе тваринам.

"Друзі мої,дорогі люди!‼️‼️‼️Давайте візьмемося і ДОПОМОЖЕМО! Я розумію, що зараз війна, всім невимовно складно, але є ті, хто мовчки робить неможливе…Ви самі все бачите на відео!‼️Я не буду описувати аромати і бруд, бо це дуже важко..Просто питаю себе знов і знов!!!Як?Як⁉️⁉️⁉️Як Оля все це витримує?Де вона бере сили??? Тому потрібна допомога!", — наголосила Ольга Сумська.

Ольга Сумська показала деяких із чотирилапих мешканців притулку та наголосила, що їм потрібне лікування. Притулку необхідні гроші, корми, пелюшки та памперси.

"Песик на першому фото‼️Його привезли військові з фронту,було поранення,зробили операцію, потрібно віддати борг в 30 тис гр!‼️Рудого малого якесь кончене викинуло з 3 поверха‼️🤦🏼‍♀️, його знайшли вмираючого на смітнику, привезли Олі, бо кому ж ще?!Вона зможе,вона сильна,думають навколо…Я не буду описувати далі весь треш,який Оля виносить на своїх плечах…ПРОСТО ДУЖЕ ХОЧЕТЬСЯ ДОПОМОГТИ!‼️🙏🏻", — додала Ольга Сумська.

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