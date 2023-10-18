Слава Демин рассказал об измене Виталия Борисюка Ольге Сумской. Об этом телеведущий поделился на своем ютуб-канале.

"Однажды Борисюк предал Ольгу, но потом честно о всем рассказал. Пара даже обсуждала развод, но Сумская приняла это и смогла простить любимого. В свое оправдание Виталий заявил, что иногда мужчины вскакивают в гречку, но не потому что не любят своих жен, а потому что ищут какого-то разнообразия", - рассказал Демин.

Поэтому в данной ситуации было главное желание двоих, по мнению Борисюка. Актер также заявил, что им с Ольгой удалось прощать друг друга, за что он ей очень сильно благодарен. При этом сам Борисюк очень ревнивый и готовый всем сломать руки, кто будет касаться его жены.

Стоит отметить, что Виталий Борисюк увел Ольгу Сумскую у прошлого мужа Евгения Паперного, от которого родила старшую дочь Антонину. После того, как муж узнал об измене, он ударил актрису и знаменитости приходилось прятать синяки. Как оказалось, экс-муж применял насилие к Ольге, когда выпивал.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии к истории любви Сумской и Борисюка:

"Сгорело все, до фона, до боли, слова, нежности, чувства. Где есть любовь - там не может быть измены, назад нет возврата. Автор я. И это мое мнение",

"Люблю смотреть и слушать реальные истории любви".

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