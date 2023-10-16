Актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала очень простой рецепт десерта, которым можно полакомиться за завтраком.

Ольга Сумская подчеркнула, что для десерта с крендельками, согласно этому рецепту, понадобятся всего два ингредиента: печенье «Крендельки» и маршмелоу.

«Очень вкусный рецепт с крендельками» , – заверила Ольга Сумская всех, кто любит полакомиться вкусненьким.

Для приготовления десерта с крендельками нужно нагреть духовку до 180 градусов, застелить форму пергаментом и выложить крендельки.

«Вкусный и хрустящий десерт, который станет идеальным дополнением к кофе» , – говорит Ольга Сумская.

Когда крендельки будут уже выложены, на каждое печенье кладем маршмелоу.

«Лучше всего, чтобы оно было разноцветным. Тогда будет ярче» , - советует Ольга Сумская.

Секрет от Ольги Сумской – если нет маршмелоу, можно использовать конфеты ириски. Они также отлично подойдут для этого десерта.

Затем противень с десертом отправляем в духовку и ждем всего 5 минут! За это время маршмелоу станет мягким.

«Хрустящее, мягкое печенье и зефир, который танет во рту» , ​​- так описывает Ольга Сумская десерт по этому элементарному рецепту.

Через 5-7 минут в духовке маршмелоу станет пушистым, мягким и румяным.

«Главное – не передержать» , – предупреждает Ольга Сумская.

Достав крендельки с маршмелоу из духового шкафа, Ольга Сумская советует положить сверху на каждый зефирчик еще кренделек.

Сделать это нужно быстро, пока маршмелоу горячее.

Вот и все, десерт с крендельками от Ольги Сумской готов!

«Я уверена, что дети будут просто в восторге от этого десерта! Это просто фантастически! Это настоящее наслаждение! Но советую его подавать на стол, когда десерт будет не таким горячим», - напоследок посоветовала Ольга Сумская.

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