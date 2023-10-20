Ольга Сумская рассказала, как превратить запеченные яблоки в оригинальное блюдо, пишет Politeka.net.

Ольга Сумская рассказала, что для блюда запеченные яблоки с черносливом, курагой и белым вином понадобятся такие ингредиенты:

Яблоки, чернослив, грецкие орешки, курага, белое вино, вода, корица и сахар. Вместо сахара можно использовать сахарозаменитель стевия.

Итак, Ольга Сумская советует начать с чистки яблок. Для этого рецепта она выбрала яблоки сорта Голдена.

В каждом очищенном яблочке делаем лунки. Начиняем черносливом, грецкими орешками.

Начиненные яблоки обкладываем курагой и заливаем белым вином, размешанным с водой в пропорциях 150/150. Добавляем корицу и сахар или стевию.

Запекаем 30-40 минут. Все запеченные яблоки с черносливом, курагой и с белым вином можно подавать к столу!

«Ммммм! Это фантастика! , – говорит Ольга Сумская об этом рецепте.

Комментируя запеченные яблоки по этому рецепту, подписчики Ольги Сумской отмечают, что блюдо у них получилось действительно вкусным.

"Класс!",

«Попробовал повторить, это реально что-то с чем-то»,

«Сделал. Супер! Спасибо!",

«Запекла яблоки по Вашему рецепту....вкусность получилась невероятная» ,

«Оригинально и быстро».

Отметим, что запеченные яблоки считаются более полезными, чем сырые. Одна из причин – во время запекания яблоки становятся более мягкими и сладкими. Они не раздражают желудок или кишечник, поэтому их можно есть при обострении большинства заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, в своем составе запеченные яблоки содержат витамины группы В, А, Е, С и такие микроэлементы, как фосфор, калий, натрий, цинк, кальций, железо, магний, медь.

Последние новости Украины:

Ольга Сумская рассекретила рецепт своего супер вкусного пирога, которому научилась у свекрови.

Ольга Сумская дала сверхбыстрый рецепт куриных блинчиков.

Также напомним о рецепте знаменитого салата от Ольги Сумской.