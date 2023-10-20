Ольга Сумская рассказала, как превратить запеченные яблоки в оригинальное блюдо, пишет Politeka.net.
Ольга Сумская рассказала, что для блюда запеченные яблоки с черносливом, курагой и белым вином понадобятся такие ингредиенты:
Яблоки, чернослив, грецкие орешки, курага, белое вино, вода, корица и сахар. Вместо сахара можно использовать сахарозаменитель стевия.
Итак, Ольга Сумская советует начать с чистки яблок. Для этого рецепта она выбрала яблоки сорта Голдена.
В каждом очищенном яблочке делаем лунки. Начиняем черносливом, грецкими орешками.
Начиненные яблоки обкладываем курагой и заливаем белым вином, размешанным с водой в пропорциях 150/150. Добавляем корицу и сахар или стевию.
Запекаем 30-40 минут. Все запеченные яблоки с черносливом, курагой и с белым вином можно подавать к столу!
«Ммммм! Это фантастика! , – говорит Ольга Сумская об этом рецепте.
Комментируя запеченные яблоки по этому рецепту, подписчики Ольги Сумской отмечают, что блюдо у них получилось действительно вкусным.
"Класс!",
«Попробовал повторить, это реально что-то с чем-то»,
«Сделал. Супер! Спасибо!",
«Запекла яблоки по Вашему рецепту....вкусность получилась невероятная» ,
«Оригинально и быстро».
Отметим, что запеченные яблоки считаются более полезными, чем сырые. Одна из причин – во время запекания яблоки становятся более мягкими и сладкими. Они не раздражают желудок или кишечник, поэтому их можно есть при обострении большинства заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, в своем составе запеченные яблоки содержат витамины группы В, А, Е, С и такие микроэлементы, как фосфор, калий, натрий, цинк, кальций, железо, магний, медь.
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