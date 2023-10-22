Ольга Сумская раскрыла на своей странице в Инстаграм рецепт целебной настойки из каштанов, пишет Politeka.net.

Так, как говорит Сумская, нужно собрать каштаны, порезать, разложить по банкам, залить водкой или самогоном.

«Домашним еще лучше», – отмечает Ольга Сумская.

Затем закрываем обычными крышками из пластика или имеющимися, ставим в темное место на 15 суток (не меньше), а лучше настоять месяц.

«Держать в шкафу на кухне, только в темном! Срок хранения неограниченный» , – рассказала Ольга Сумская.

Этой целебной настойкой из каштанов Ольга Сумская натирает суставы (коленки, локти, позвоночник), все, что ноет и дает о себе знать.

«Моя бабушка делала компрессы на больные колени смоченную х/б ткань накладывала на суставы, заворачивала теплыми полотенцами, держала ночь... Очень помогало», - заверила Ольга Сумская.

Ольга Сумская также рекомендовала эту настойку в любом возрасте. Это, как говорит актриса, отличная альтернатива аптечным мазям и препаратам на каштанах, "где ими только пахнет".

Отметим, что обычные каштаны действительно обладают лечебными свойствами.

Каштан устраняет отечность, внутренние и внешние воспаления. Выводит вредные вещества (токсины, соли, радионуклиды). Улучшает работу пищеварительного тракта, выводит холестерин, снижает давление, снижает вязкость крови, расширяет сосуды, активизирует выработку антитромбина, нормализует работу сердца, нормализует секреторную функцию желчного пузыря. Предупреждает образование тромбов.

Плоды и кора применяются для лечения желудочно-кишечного тракта.

Однако следует быть осторожными – каштан увеличивает свертываемость крови. Кроме того, ни в коем случае нельзя путать конские каштаны со съедобными, это может привести к серьезному отравлению.

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