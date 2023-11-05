Корисним рецептом поділилася відома акторка і телеведуча Ольга Сумська, пише Politeka.net.
Для приготування лавашу з сосискою необхідні такі інгредієнти:
Лаваш тонкий - 1 шт, сосиски - 4 шт, сир твердий - 100 г, соус - за смаком (наприклад, майонез), рослинна олія - за смаком.
Спочатку необіхдно натерти твердий сир на терці.
«До речі, дірочки в сирі, відомі всім нам, сировари називають очима», - розповіла Ольга Сумська цікавий факт.
Далі Ольга Сумська намастила прямокутні шматочки лавашу майонезом.
«Ви можете використати будь-який соус, який вам подобається», - зазначила Ольга Сумська.
Наступний крок – посипаємо лаваш з майонезом потертим сиром. Далі викладаємо дві сосиски.
Потім беремо пательню і розігріваємо на ній трохи рослинної олії.
«Загортаємо сосиски рулетиком, а потім їх розрізаємо», - розповідає про хід приготування лавашу з сосискою Ольга Сумська.
Викладаємо сосиски в лаваші на потельню і обсмажуємо з усіх сторін до золотистої і хрусткої скоринки.
От і все! Елементарна страва – сосиска в лаваші готова!
Зазначимо, що медики не схвалюють вживання сосисок в їжу через вміст консервантів, підсилювача жиру і насичених жирів. По своїй живильній цінності ковбасні вироби значно поступаються м’ясу і птиці.
Сосиски відмінно рятують від голоду, але практично не заповнюють запас необхідних організму речовин.
Тож перетворювати сосиски на свою улюблену і основну страву не варто.
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