Шаурму за цим рецептом можна приготувати всього за кілька хвилин – так вийде сніданок або перекус, який буде значно смачніше, ніж звичайні бутерброди.

Корисним рецептом поділилася відома акторка і телеведуча Ольга Сумська, пише Politeka.net.

Для приготування лавашу з сосискою необхідні такі інгредієнти:

Лаваш тонкий - 1 шт, сосиски - 4 шт, сир твердий - 100 г, соус - за смаком (наприклад, майонез), рослинна олія - за смаком.

Спочатку необіхдно натерти твердий сир на терці.

«До речі, дірочки в сирі, відомі всім нам, сировари називають очима», - розповіла Ольга Сумська цікавий факт.

Далі Ольга Сумська намастила прямокутні шматочки лавашу майонезом.

«Ви можете використати будь-який соус, який вам подобається», - зазначила Ольга Сумська.

Наступний крок – посипаємо лаваш з майонезом потертим сиром. Далі викладаємо дві сосиски.

Потім беремо пательню і розігріваємо на ній трохи рослинної олії.

«Загортаємо сосиски рулетиком, а потім їх розрізаємо», - розповідає про хід приготування лавашу з сосискою Ольга Сумська.

Викладаємо сосиски в лаваші на потельню і обсмажуємо з усіх сторін до золотистої і хрусткої скоринки.

От і все! Елементарна страва – сосиска в лаваші готова!

Зазначимо, що медики не схвалюють вживання сосисок в їжу через вміст консервантів, підсилювача жиру і насичених жирів. По своїй живильній цінності ковбасні вироби значно поступаються м’ясу і птиці.

Сосиски відмінно рятують від голоду, але практично не заповнюють запас необхідних організму речовин.

Тож перетворювати сосиски на свою улюблену і основну страву не варто.

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