Шаурму по этому рецепту можно приготовить всего за несколько минут – так получится завтрак или перекус, который будет гораздо вкуснее, чем обычные бутерброды.

Полезным рецептом поделилась известная актриса и телеведущая Ольга Сумская, пишет Politeka.net.

Для приготовления лаваша с сосиской необходимы следующие ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт, сосиски – 4 шт, сыр твердый – 100 г, соус – по вкусу (например, майонез), растительное масло – по вкусу.

Сначала необходимо натереть твердый сыр на терке.

«Кстати, дырочки в сыре, известные всем нам, сыровары называют глазами» , – рассказала Ольга Сумская интересный факт.

Дальше Ольга Сумская смазала прямоугольные кусочки лаваша майонезом.

"Вы можете использовать любой соус, который вам нравится" , - отметила Ольга Сумская.

Следующий шаг – посыпаем лаваш с майонезом потертым сыром. Далее выкладываем две сосиски.

Затем берем сковороду и разогреваем на ней немного растительного масла.

«Заворачиваем сосиски рулетиком, а потом их разрезаем», – рассказывает о ходе приготовления лаваша с сосиской Ольга Сумская.

Выкладываем сосиски в лаваше на сковороду и обжариваем со всех сторон до золотистой и хрустящей корочки.

Вот и все! Элементарное блюдо – сосиска в лаваше готово!

Отметим, медики не одобряют употребление сосисок в пищу из-за содержания консервантов, усилителя жира и насыщенных жиров. По своей питательной ценности колбасные изделия значительно уступают мясу и птице.

Сосиски отлично спасают от голода, но практически не восполняют запас необходимых организму веществ.

Так что превращать сосиски в свое любимое и основное блюдо точно не стоит.

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