Полезным рецептом поделилась известная актриса и телеведущая Ольга Сумская, пишет Politeka.net.
Для приготовления лаваша с сосиской необходимы следующие ингредиенты:
Лаваш тонкий – 1 шт, сосиски – 4 шт, сыр твердый – 100 г, соус – по вкусу (например, майонез), растительное масло – по вкусу.
Сначала необходимо натереть твердый сыр на терке.
«Кстати, дырочки в сыре, известные всем нам, сыровары называют глазами» , – рассказала Ольга Сумская интересный факт.
Дальше Ольга Сумская смазала прямоугольные кусочки лаваша майонезом.
"Вы можете использовать любой соус, который вам нравится" , - отметила Ольга Сумская.
Следующий шаг – посыпаем лаваш с майонезом потертым сыром. Далее выкладываем две сосиски.
Затем берем сковороду и разогреваем на ней немного растительного масла.
«Заворачиваем сосиски рулетиком, а потом их разрезаем», – рассказывает о ходе приготовления лаваша с сосиской Ольга Сумская.
Выкладываем сосиски в лаваше на сковороду и обжариваем со всех сторон до золотистой и хрустящей корочки.
Вот и все! Элементарное блюдо – сосиска в лаваше готово!
Отметим, медики не одобряют употребление сосисок в пищу из-за содержания консервантов, усилителя жира и насыщенных жиров. По своей питательной ценности колбасные изделия значительно уступают мясу и птице.
Сосиски отлично спасают от голода, но практически не восполняют запас необходимых организму веществ.
Так что превращать сосиски в свое любимое и основное блюдо точно не стоит.
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