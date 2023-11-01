Акторка і телеведуча Ольга Сумська показала дуже цікавий рецепт смачної страви, яку можно запропонувати і гостям, і членам родини.

Мова йде про хлібну запіканку. Для того, щоб приготувати хлібну запіканку по рецепту Ольги Сумської знадобляться такі інгредієнти: Хліб – 6 шматочків, Шинка - 100 г, Твердий сир - 100 г, Яйце куряче - 3 шт, Молоко - 1 стакан, Томатний соус - 3 ст.л, Паприка - 1 ч.л., Рослинна олія - за смаком, Зелень - за смаком, Перець - за смаком і сіль також за смаком.

Хліб спочатку нарізаємо кубиками. Ольга Сумська взяла темний хліб з ароматом кмину і коріандру.

«Ідеально!», - каже про такий хлбі Сумська.

Далі Ольга Сумська нарізала шинку, дрібними кубиками. Вмикаємо пательню і додаємо трішки олії. Висипаємо на пательню порізану шинку.

«Так вона буде мати більш насичений смак», - пояснила Ольга Сумська.

Далі Сумська у глибокій мисці збила яйця і молоко до однорідної консистенції. Трошки підсолюємо і додаємо перчику.

«І занурюємо порізаний хліб у яєчну суміш», - розповідає Сумська про хід приготування хлібної запіканки.

Також натираємо сир і додаємо туди ж – у хлібчик з яйцами. Також туди засипаємо пвдсмажену шинку.

Все треба ретельно перемішати. Потім до томатного соусу додаємо паприку.

Наступний крок – беремо форму для запікання, застиляємо пергаментом і виливаємо половину яєчної суміші з шинкою, хлібом і сиром.

Зверху змазуємо томатним соусом з паприкою і виливаємо другий шар хлібного тіста.

Гарненько розподіляємо по формі і накриваємо все фольгою. Все, тепер можна ставити запікатися.

Через 10 хвилин треба зняти фольгу і залишти на ще 10 хвилин.

Все, запіканка з хлібу готова.

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