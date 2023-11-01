Актриса и телеведущая Ольга Сумская показала очень интересный рецепт вкусного блюда, которое можно предложить и гостям, и членам семьи.

Речь идет о хлебной запекане. Для того чтобы приготовить хлебную запеканку по рецепту Ольги Сумской понадобятся такие ингредиенты: Хлеб – 6 кусочков, Ветчина – 100 г, Твердый сыр – 100 г, Яйцо куриное – 3 шт, Молоко – 1 стакан, Томатный соус – 3 ст.л, Паприка – 1 ч.л., растительное масло – по вкусу, зелень – по вкусу, перец – по вкусу и соль также по вкусу.

Хлеб сначала нарезаем кубиками. Ольга Сумская взяла темный хлеб с ароматом тмина и кориандра.

«Идеально!», – говорит о таком хлебе Сумская.

Дальше Ольга Сумская нарезала ветчину, мелкими кубиками. Включаем сковороду и добавляем немного масла. Высыпаем на сковороду порезанную ветчину.

"Так она будет иметь более насыщенный вкус" , - пояснила Ольга Сумская.

Затем Сумская в глубокой миске взбила яйца и молоко до однородной консистенции. Немного подсаливаем и добавляем перчик.

«И погружаем порезанный хлеб в яичную смесь» , – рассказывает Сумская о ходе приготовления хлебной запеканки.

Также натираем сыр и добавляем туда же – в хлебчик с яйцами. Также туда засыпаем поджаренную ветчину.

Все нужно тщательно перемешать. Затем к томатному соусу добавляем паприку.

Следующий шаг – берем форму для запекания, застилаем пергаментом и выливаем половину яичной смеси с ветчиной, хлебом и сыром.

Сверху смазываем томатным соусом с паприкой и выливаем вторую часть хлебного теста.

Хорошенько распределяем по форме и накрываем все фольгой. Все, теперь можно ставить запекаться.

Через 10 минут нужно снять фольгу и оставить еще на 10 минут.

Все, запеканка из хлеба готова.

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