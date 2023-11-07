Для приготовления необычных дерунов по рецепту, который дала Ольга Сумская, необходимы следующие ингредиенты:
Картофель – 400 г, куриное филе – 250 г; одно яйцо, мука – 2 ст.л; сыр твердый – 100 г; петрушка – 0,5 пучка. А также солнечное масло для жарки и соль и перец по вкусу.
Начать приготовление Ольга Сумская советует с того, что надо мелко нарезать куриное филе.
Разогреваем сковороду, смазанную подсолнечным маслом.
«Жарим курятину до готовности», – рассказывала Ольга Сумская о ходе приготовления.
Во время жарки солим и перчим мясо.
Пока жарится филе – нарезаем петрушку и натираем сыр. Соединяем в одной тарелке измельченную зелень и натертый творог, перемешиваем.
Готовое куриное мясо выкладываем в тарелку.
Далее натираем картофель. Картофельный сок отжимаем руками. Добавляем в картофель яйцо, солим и перчим.
Перемешиваем и добавляем муку. Снова перемешиваем.
«Вот наше тесто на деруны ии готово!» , – говорит Ольга Сумская.
Смазываем сковороду маслом и выкладываем картофель в виде блинчика.
«Он должен быть средней толщины, чтобы вам было удобно его переворачивать» , – советует Ольга Сумская.
Ольга Сумская отмечает, что процесс переворачиваяни блинов, в том числе из картофеля, непредсказуем, но все получится.
Поэтому переворачиваем дерун и на половинку уже зажаренного выкладываем куриное мясо и добавляем сыр с петрушкой.
Берем лопатку и, когда дерун немного поджарится с другой стороны, переворачиваем половинку с мясом и сыром на соседнюю. Как бы накрываем.
Через несколько минут этот «конвертик» снова переворачиваем, чтобы зажарился с другой стороны.
Обжариваем до готовности и можно подавать на стол.
Комментируя деруны по рецепту Ольги Сумской, украинцы отмечают, что они получаются очень вкусными и «как в ресторане» или даже лучше.
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