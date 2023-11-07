Деруны с этим рецептом Ольги Сумской получатся хрустящими, румяными и вкуснейшими.

Для приготовления необычных дерунов по рецепту, который дала Ольга Сумская, необходимы следующие ингредиенты:

Картофель – 400 г, куриное филе – 250 г; одно яйцо, мука – 2 ст.л; сыр твердый – 100 г; петрушка – 0,5 пучка. А также солнечное масло для жарки и соль и перец по вкусу.

Начать приготовление Ольга Сумская советует с того, что надо мелко нарезать куриное филе.

Разогреваем сковороду, смазанную подсолнечным маслом.

«Жарим курятину до готовности», – рассказывала Ольга Сумская о ходе приготовления.

Во время жарки солим и перчим мясо.

Пока жарится филе – нарезаем петрушку и натираем сыр. Соединяем в одной тарелке измельченную зелень и натертый творог, перемешиваем.

Готовое куриное мясо выкладываем в тарелку.

Далее натираем картофель. Картофельный сок отжимаем руками. Добавляем в картофель яйцо, солим и перчим.

Перемешиваем и добавляем муку. Снова перемешиваем.

«Вот наше тесто на деруны ии готово!» , – говорит Ольга Сумская.

Смазываем сковороду маслом и выкладываем картофель в виде блинчика.

«Он должен быть средней толщины, чтобы вам было удобно его переворачивать» , – советует Ольга Сумская.

Ольга Сумская отмечает, что процесс переворачиваяни блинов, в том числе из картофеля, непредсказуем, но все получится.

Поэтому переворачиваем дерун и на половинку уже зажаренного выкладываем куриное мясо и добавляем сыр с петрушкой.

Берем лопатку и, когда дерун немного поджарится с другой стороны, переворачиваем половинку с мясом и сыром на соседнюю. Как бы накрываем.

Через несколько минут этот «конвертик» снова переворачиваем, чтобы зажарился с другой стороны.

Обжариваем до готовности и можно подавать на стол.

Комментируя деруны по рецепту Ольги Сумской, украинцы отмечают, что они получаются очень вкусными и «как в ресторане» или даже лучше.

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