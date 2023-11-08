Українська співачка і переможниця «Євробачення» Руслана Лижичко знає, як їсти смачно, корисно і без шкоди для фігури.

Руслана Лижичко навіть знає, як приготувати смачний паштет без м’яса. До речі, Руслана Лижичко вже давно відмовилась від солодкого та важкої їжі.

Нинішній раціон Руслани Лижичко – фрукти і овочі. Тож навіть паштет Руслана Лижичко навчилася робити з овочів.

Отже, для приготування паштету за рецептом Руслани Лижичко знадобляться такі інгредієнти: 2-3 сирих буряків середнього розміру; 3/4 склянки волоських горіхів; 2 столові ложки лимонного соку; 1 чайна ложка меду; 2 зубчики часнику; сіль, перець за смаком.

Спершу необхідно очистити буряки від шкірки, порізати та викласти у блендер.

Далі додайте решту інгредієнтів і подрібніть до однорідної консистенції.

От і все, паштет з буряка за рецептом Руслани Лижичко готовий.

Зазначимо, що в цей рецепт можна вносити корективи, з урахуванням власних смаків. Наприклад, можна додати моркву, гарбузове насіння, оливкову олію, паприку копчену мелену.

Також овочі можна запекти. Для цього необхідно овочі скропити оливковою олією, загорнути у фольгу і покласти в духову шафу. Потім дати їм охолонути і почистити.

Буряк – потужне джерело корисних речовин. Зокрема, у ньому містяться: вітаміни В, РР, С, біофлавоноїди, амінокислоти (лізин, аргінін, бетаїн тощо, пантотенова, фолієва, щавелева, яблучна кислота, каротиноїди, мінеральні речовини (залізо, кальцій, магній, йод, цинк, мідь тощо.

У буряку також багато клітковини.

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