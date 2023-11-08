Украинская певица и победительница «Евровидения» Руслана Лыжичко знает, как есть вкусно, полезно и без ущерба для фигуры.

Руслана Лыжичко даже знает, как приготовить вкусный паштет без мяса. Кстати, Руслана Лыжичко уже давно отказалась от сладкой и тяжелой пищи.

Нынешний рацион Русланы Лыжичко – фрукты и овощи. Так что даже паштет Руслана Лыжичко научилась делать из овощей.

Итак, для приготовления паштета по рецепту Русланы Лыжичко понадобятся следующие ингредиенты: 2-3 сырой свеклы среднего размера; 3/4 стакана грецких орехов; 2 столовые ложки лимонного сока; 1 чайная ложка меда; 2 зубчика чеснока; соль, перец по вкусу.

Сначала необходимо очистить свеклу от кожуры, порезать и выложить в блендер.

Далее добавьте остальные ингредиенты и измельчите до однородной консистенции.

Вот и все, паштет из свеклы по рецепту Русланы Лыжичко готов.

Отметим, что в этот рецепт можно вносить коррективы с учетом собственных вкусов. Например, можно добавить морковь, тыквенные семечки, оливковое масло, паприку копченую молотую.

Также овощи можно запечь. Для этого необходимо овощи сбрызнуть оливковым маслом, завернуть в фольгу и положить в духовой шкаф. Затем дать им остыть и почистить.

Свекла – мощный источник полезных веществ. В частности, в буряке содержатся: витамины В, РР, С, биофлавоноиды, аминокислоты (лизин, аргинин, бетаин и т.п., пантотеновая, фолиевая, щавелевая, яблочная кислота, каротиноиды, минеральные вещества (железо, кальций, магний, йод, цинк, медь.

В буряке также много клетчатки.

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