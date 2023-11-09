Легендарна співачка Софія Ротару любить готувати для своїх рідних та гостей, тож знає безліч рецептів.

Онуки Софії Ротару розповідали, що співачка ще й прекрасна бабуся і хазяйка, пише Politeka.net. Більш того, ні в кого з них навіть думки немає називати її бабусею.

«Ми завжди говоримо "Соня" і так було завжди", – розповідала внучка Софії Ротару.

Онук Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, у свою чергу розповідав, що Софія Ротару готує вранці сирники.

«Вона господарська, любить для нас щось приготувати. Прогулятися в сад, показати квіти… Дуже по-домашньому", – розповідав онук Софії Ротару.

Також Софія Ротару любить готувати страви з м’яса. Наприклад, рулетики з чорносливом.

Отже, за приготування рулетиків з чорносливом за рецептом Софії Ротару знадобляться такі інгредієнти: яловичина:600-700 г, чорнослив:20 шт. цибуля:1-2 шт. червоне вино:200 мл, херес:100 мл, сметана:1-2 ст. л., сіль і чорний перець мелений за смаком, розмарин 0,5 ч. л., а також лавровий лист – 1-2 шт.

Спершу необхідно нарізати яловичину поперек волокон шматками товщиною в 1 см. Відбийте кожен. Потім змішайте вино і рослинне масло (2 ст. л.). Залийте рідиною м'ясо і залиште так на ніч.

Повернувшись до приготування, дістаньте м'ясо з маринаду і обсушіть.

Посоліть і поперчіть кожен шматочок, а потім загорніть в них чорнослив.

Наступний крок - візьміть сотейник і налийте трохи олії на дно. Наріжте цибулю кільцями, посоліть, викладіть на дно.

Зверху на цибульку викладіть рулетики. Викладати їх треба щільно. Чорнослив, що, можливо, залишився, викладіть між ними.

Далі посипте все розмарином, полийте хересом і сметанкою.

Тушкувати м’ясні рулетики за рецептом Софії Ротару необхідно на повільному вогні під кришкою протягом 90 хвилин.

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