За рецептом Олі Полякової для приготування чіпсів вдома потрібен лише один інгредієнт – твердий сир.

Оля Полякова радить взяти сир пармезан, натерти його на дрібній терці. Наступний крок – накриваємо деко фольгою і насипаемо натертий сир невеличками купками на фольгу.

Можна скористатися і пергаментною бумагою.

Далі відправляємо деко з натертим сиром у духову шафу, розігріту до 250.

За рецептом Олі Полякової, для запікання достатньо і десяти хвилин. Сирна чіпса повинна бути хрусткою і тонкою.

Такі сирні чіпси можна подавати як додаток до крем-супів. Наприклад, до гарбузового супу замість сухариків.

Зазначимо, що за бажанням можна трохи урізноманітнити смак сирних чіпсів, додавши до натертого сиру трохи копченої паприки, сухого часнику чи трав.

Для приготування сирних чипсів можна брати будь-який твердий сир. Наприклад, чедер або тверда моцарела. Також можна змішати декілька видів сиру – якщо дати пармезан, смак сирних чіпсів буде більш вираженим і яскравим.

А от з найдешевших сирів чи сирних продуктів чіпси можуть вийти не смачними або взагалі страва не вийде.

Зазначимо, що справжній парміджано-реджано, або пармезан, виробляється області Емілія-Романья, який славиться своїми вишуканими ресторанами і продуктами.

Сир пармезан - відмінне джерело білка і жиру. У ньому багато вітамінів і мікроелементів — кальцій, вітамін а, вітаміни B6 і B12, фосфор, цинк, мідь.

Тверді сири типу пармезану зазвичай найбільш корисні. У твердих сирах, зазначають дієтологи, зазвичай більше білка і менше жиру.

Останні новини України:

Оля Полякова розкрила головну хитрість у приготуванні гаспачо.

Нагадаємо також про конфлікт Полякової з Тіною Кароль - чиспілкуються співачки.

Крім того, Politeka.net писала про рецепт фаршу для хінкалі від Олі Полякової.