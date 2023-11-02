По рецепту Оли Поляковой для приготовления чипсов дома нужен только один ингредиент – сыр.

Оля Полякова советует взять сыр пармезан, натереть его на мелкой терке. Следующий шаг – накрываем противень фольгой и насыпаем натертый сыр небольшими кучками на фольгу.

Можно воспользоваться и пергаментной бумагой.

Далее отправляем противень с натертым сыром в духовой шкаф, разогретый до 250.

По рецепту Оли Поляковой, для запекания достаточно и десяти минут. Сырная чипса должна быть хрустящей и тонкой.

Такие сырные чипсы можно подавать как дополнение к крем-супам. К примеру, к тыквенному супу вместо сухариков.

Отметим, что по желанию можно разнообразить вкус сырных чипсов , добавив к натертому сыру немного копченой паприки, сухого чеснока или трав.

Для приготовления сырных чипсов можно брать любой твердый сыр. Например, чедер или жесткая моцарелла. Также можно смешать несколько видов сыра – если дать пармезан, вкус творожных чипсов будет более выраженным и ярким.

А вот из самых дешевых сыров или сырных продуктов чипсы могут получиться не вкусными или вообще блюдо не запечется.

Отметим, что настоящий пармиджано-реджано, или пармезан, производится в области Эмилия-Романья, который славится своими изысканными ресторанами и продуктами.

Сыр пармезан – отличный источник белка и жира. В нем много витаминов и микроэлементов – кальций, витамин А, витамины B6 и B12, фосфор, цинк, медь.

Твердые сыры типа пармезана обычно наиболее полезны. В твердых сырах, как отмечают диетологи, обычно больше белка и меньше жира.

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