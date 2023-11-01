Оля Полякова розповіла легкий рецепт знаменитого супу гаспачо, який є традиційною стравою та символом андалуської кухні і водночас улюбленим у багатьох куточках світу, в тому числі і в Україні.

Для приготування гаспачо за рецептом Олі Полякової знадобляться такі продукти: свіжий сік з м'якоттю з помідорів, перець.

«Краще Ратунда. Він дуже ароматний, тому найкраще підходить» , – радить Полякова.

А також огірки, часник, розмарин, базилік, перець горошком, сіль та оливкова олія.

Перший крок приготування гаспачо за рецептом Олі Полякової – у блендері збити перець разом із томатним соком.

Потім збиваємо в блендері огірки, томатний сік та два зубчики часнику.

Потім кладемо в чисту чашу блендера розмарин, базилік, заливаємо оливковою олією.

«Я хочу ароматизувати олію. Якщо ми цю зелень зіб'ємо в нашому гаспачо, то гаспачо пофарбується і з такого червоного і красивого перетвориться на сірий і дуже негарний. Тому потрібно ароматизувати олію і лише потім олію влити в гаспачо. Ось така хитрість» , - ділиться секретом свого гаспачо Оля Полякова.

Потім це масло із зеленню проціджуємо через сито. Таким чином виходить красива, зелена ароматизована олія. Додаємо в цю олію трохи лимона.

Для цього Оля Полякова просто видавила з половинки лимона сік у олію.

Завдяки цьому масло не потемніє, а залишиться «красивим і зеленим».

Далі Оля Полякова розлила гаспачо по тарілках і в кожну додала трохи крапель оливкової олії, збитої із зеленню.

«Тепер у гаспачо можете додати все, що хочете. Це може бути краб з авокадо, припущені кальмари. А можуть бути просто овочі чи сухарики. Або пармезан. Що хочете. Це дуже смачно, правда», – радила Оля Полякова.

Сама Оля Полякова натерла сир пармезан на дрібній тертці, виклала його тоненькими купками на фольгу, якою застелила деко, і відправила в духовку, розігріту до 250.

«Хвилин на десять» , – розповіла Оля Полякова.

Таким чином вийде хрустка сирна чіпса, яку можна покласти в гаспачо. Також у своє гаспачо Оля Полякова поклала авокадо та крабове м'ясо.

«Це у мого чоловіка коханого улюблене блюдо», - зізнавалася Оля Полякова.

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