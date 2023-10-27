Українська співачка Оля Полякова любить та вміє готувати, тому іноді ділиться цікавими рецептами та секретами кухні.

Оля Полякова любить готувати для дочок та чоловіка Вадима, пише Politeka.net.

Одна із страв, якою Полякова підкорила серце коханого чоловіка – різотто із грибами.

За рецептом від Ольги Полякової, для приготування необхідний рис арборі, гриби, розмарин, вершкове масло.

Для свого різотто Ольга Полякова назбирала гриби на власній ділянці – співачка має великий будинок і ділянку на півострові під Києвом.

Нарізавши гриби, Оля Полякова висипала їх на сковороду.

«Білих назбирала, нарізала, сковорідка… Вирвати розмаринчик зі свого саду. Грибочки, висипаю туди рис арборіо, трохи – на дві порції. У нас сьогодні романтика вечеря. Треба, щоб увібрався. Заливаємо гарячу воду», – розповіла Оля Полякова, показуючи процес приготування.

Далі, коли різотто було вже готовим, Оля Полякова висипала його у невеличку каструлю, додала вершкове масло та розмішала, щоб текстура різотто вийшла кремоподібною.

Все, різотто з грибами за швидким рецептом Олі Полякової можна подавати на стіл.

"Розкіш!", - каже Поялкова про результат приготування за своїм рецептом різотто з грибами.

Зазначимо, різотто має бути кремоподібним, цим він і відрізняється від плову, який має бути розсипчастим.

У приготуванні різотто головну роль відіграє рис. Так, рис для різотто підходить лише трьох сортів: арборіо, карнаролі та віалоне нано.

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