Оля Полякова любить готувати для дочок та чоловіка Вадима, пише Politeka.net.
Одна із страв, якою Полякова підкорила серце коханого чоловіка – різотто із грибами.
За рецептом від Ольги Полякової, для приготування необхідний рис арборі, гриби, розмарин, вершкове масло.
Для свого різотто Ольга Полякова назбирала гриби на власній ділянці – співачка має великий будинок і ділянку на півострові під Києвом.
Нарізавши гриби, Оля Полякова висипала їх на сковороду.
«Білих назбирала, нарізала, сковорідка… Вирвати розмаринчик зі свого саду. Грибочки, висипаю туди рис арборіо, трохи – на дві порції. У нас сьогодні романтика вечеря. Треба, щоб увібрався. Заливаємо гарячу воду», – розповіла Оля Полякова, показуючи процес приготування.
Далі, коли різотто було вже готовим, Оля Полякова висипала його у невеличку каструлю, додала вершкове масло та розмішала, щоб текстура різотто вийшла кремоподібною.
Все, різотто з грибами за швидким рецептом Олі Полякової можна подавати на стіл.
"Розкіш!", - каже Поялкова про результат приготування за своїм рецептом різотто з грибами.
Зазначимо, різотто має бути кремоподібним, цим він і відрізняється від плову, який має бути розсипчастим.
У приготуванні різотто головну роль відіграє рис. Так, рис для різотто підходить лише трьох сортів: арборіо, карнаролі та віалоне нано.
Останні новини України:
Оля Полякова втратила свій розкішний будинок - співачка розповіла про драму.
Також повідомлялося, що Настя Каменських дала швидкий рецепт пасти.
Нагадаємо також, що Полякова видала секрет ідеального тіста для піци – додайте один інгредієнт.