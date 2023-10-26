Оля Полякова залишилася без елітної та дуже дорогої нерухомості, з'ясувалися подробиці того, що сталося.

Оля Полякова має велику квартиру в центрі Києва, а також розкішну садибу на півострові недалеко від української столиці.

Однак мало хто знає, що Оля Полякова також вклала великі кошти у нерухомість у Росії.

«Дуже хороший елітний будинок у хорошому районі з гарним лісом на території. Це було дуже красиво», – розповідала Полякова в одному зі своїх інтерв'ю.

Полякова також раніше розповідала, що на початку стосунків чоловік Вадим втілив її "хочу" і придбав будинок у Москві: "Я вийшла заміж за дуже забезпеченого чоловіка, який забезпечував мене, балував... Це так круто, коли тобі дарують коштовності, діаманти, коли ти бачиш будинок у Москві і кажеш: "Я його хочу", а він каже: "Він твій".

Однак тепер Оля Полякова більше не має розкішного будинку в Москві. Співачка поспіхом його продала.

«За два дні до того, як переказ грошей з Росії у світ заблокували. За два дні я встигла свої нещасні 15% за цей будинок вирвати та забути», - розповіла Полякова в інтерв'ю «У гостях у Гордона».

Оля Полякова також розповіла про драму. Як виявилося, мама Олі Полякової прожила в Москві більше 20 років.

Торік у березні після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну мама артистки виїхала з Москви.

«Хоча жила там понад 20 років. Залишила там свого тодішнього чоловіка… То була особиста драма. Тому що їм неможливо бачитися», – розповіла Оля Полякова.

З Росією, каже Полякова, спалено всі мости.

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