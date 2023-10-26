Оля Полякова осталась без элитной и очень дорогой недвижимости, выяснились подробности произошедшего.

У Оли Поляковой есть большая квартира в центре Киева, а также роскошная усадьба на полуострове недалеко от украинской столицы.

Однако мало кто знает, что Оля Полякова также вложила большие средства в недвижимость в России.

«Очень хороший элитный дом в хорошем районе с хорошим лесом на территории. Это было очень красиво», - рассказывала Полякова в одном из своих интервью.

Полякова также ранее рассказывала, что в начале отношений муж Вадим воплотил ее "хочу" и приобрел дом в Москве: "Я вышла замуж за очень обеспеченного мужчину, который обеспечивал меня, баловал... Это так круто когда тебе дарят драгоценности, бриллианты, когда ты видишь дом в Москве и говоришь: "Я его хочу", а он говорит: "Он твой".

Однако теперь у Оли Поляковой больше нет роскошного дома в Москве. Певица в спешке его продала.

«За два дня до того, как переводы денег из России в мир заблокировали. За два дня я успела свои несчастные 15% за этот дом вырвать и забыть», - рассказала Полякова в интервью «В гостях у Гордона».

Оля Полякова также рассказала о драме. Как выснилось, мама Оли Поляковой прожила в Москве больше 20 лет.

В марте прошлого года после полномасштабного военного вторжения России в Украину мама артистки выехала из Москвы.

«Хотя жила там больше 20 лет. Оставила там своего тогдашнего мужа… Это была личная драма. Потому что им невозможно видеться», - рассказала Оля Полякова.

С Россией, говорит Полякова, сожжены все мосты.

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Также сообщалось, что Полякова раскрыла рецепт самого крутого завтрака.

Напомним также, что Полякова рассказала о своей депрессии.