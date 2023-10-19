Українська співачка Оля Полякова розповіла про складний період у своїх стосунках із чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським. Упродовж деякого часу існували чутки про можливе розлучення пари, хоча Полякова завжди стверджувала, що це не так.

Оля Полякова, скріншот: YouTube

Однак вона підтвердила, що під час повномасштабної війни їхній шлюб зазнав серйозного випробування через їхнє тривале розставання.

За словами Олі Полякової, п'ять місяців окремого життя сильно змінили їх обох. У цей час кожен з них набув незалежності та нових звичок, приймав рішення самостійно, у тому числі стосовно їхніх дітей. Ці зміни впливали на їхні взаємини, і спочатку було складно пристосуватися одна до одної.

Оля Полякова повернулася до Києва у січні, коли у неї не було роботи і на тлі постійних відключень електроенергії її спіткало пригнічений стан. Ця ситуація викликала конфлікти з чоловіком, який, який також звик до самостійного життя, розвинув нові звички.

"І це вже не той будинок, в якому ми жили. Це вже зовсім не те гніздечко. І я впала в таку депресуху, я не розуміла, що мені робити, як мені жити чи хочу я так жити? І що взагалі відбувається? Ми з ним не знаходили спільної мови. Але ми пережили кризу!" - Чесно зізналася Полякова.

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