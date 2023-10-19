Полякова підтвердила, що під час повномасштабної війни їхній шлюб зазнав серйозного випробування через їхнє тривале розставання.

Українська співачка Оля Полякова розповіла про складний період у своїх стосунках із чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським. Упродовж деякого часу існували чутки про можливе розлучення пари, хоча Полякова завжди стверджувала, що це не так.

Однак вона підтвердила, що під час повномасштабної війни їхній шлюб зазнав серйозного випробування через їхнє тривале розставання.

За словами Олі Полякової, п'ять місяців окремого життя сильно змінили їх обох. У цей час кожен з них набув незалежності та нових звичок, приймав рішення самостійно, у тому числі стосовно їхніх дітей. Ці зміни впливали на їхні взаємини, і спочатку було складно пристосуватися одна до одної.

Оля Полякова повернулася до Києва у січні, коли у неї не було роботи і на тлі постійних відключень електроенергії її спіткало пригнічений стан. Ця ситуація викликала конфлікти з чоловіком, який, який також звик до самостійного життя, розвинув нові звички.

"І це вже не той будинок, в якому ми жили. Це вже зовсім не те гніздечко. І я впала в таку депресуху, я не розуміла, що мені робити, як мені жити чи хочу я так жити? І що взагалі відбувається? Ми з ним не знаходили спільної мови. Але ми пережили кризу!" - Чесно зізналася Полякова.

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