Полякова подтвердила, что во время полномасштабной войны их брак подвергся серьезному испытанию из-за их долгого расставания.

Украинская певица Оля Полякова рассказала о сложном периоде в своих отношениях с мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским. На протяжении некоторого времени существовали слухи о возможном разводе пары, хотя Полякова всегда утверждала, что это не так.

Однако она подтвердила, что во время полномасштабной войны их брак подвергся серьезному испытанию из-за их долгого расставания.

По словам Оли Поляковой, пять месяцев отдельной жизни сильно изменили их обоих. В это время каждый из них приобрел независимость и новые привычки, принимал решения самостоятельно, в том числе касающиеся их детей. Эти изменения влияли на их взаимоотношения, и сначала было сложно приспособиться друг к другу.

Оля Полякова вернулась в Киев в январе, когда у нее не было работы и на фоне постоянных отключений электроэнергии ее настигло подавленное состояние. Эта ситуация вызвала конфликты с мужем, который, также привыкший к самостоятельной жизни, развил новые привычки.

"И это уже не тот дом, в которой мы жили. Это уже совсем не то гнездышко. И я впала в такую депрессуху, я не понимала, что мне делать, как мне жить или хочу я так жить? И что вообще происходит? Мы с ним не находили общего языка. Но мы пережили кризис!" - честно призналась Полякова.

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