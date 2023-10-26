Рецептів пасти – страви, якою можна порадувати домашніх та гостей, величезна кількість, Настя Каменських показала свій.

Розповідаючи про рецепт своєї пасти, Настя Каменських зізналася, що має супер-здатність, пише Politeka.net.

Вона, за словами Каменських, у тому, щоб робити з простих продуктів дуже смачні страви.

Також Настя Каменських каже, що готування для неї – це також творчість. Адже можна експериментувати, вигадувати щось нове.

«Діляюся з вами одним із моїх улюблених простих рецептів пасти. Зберігайте собі», - коментувала Настя Каменських відео із приготуванням пасти за своїм рецептом.

Для приготування пасти Настя Каменських взяла помідори чері, сир фета, макарони з твердих сортів пшениці, часник, лимонну цедру, оливкову олію, спеції.

Чері та фету, заправлені роздавленим зубчиком часнику, спеціями, оливковою олією та лимонною цедрою, Настя Каменських запікала у духовці. За цей час Каменська зварила макарони.

Далі Настя Каменських просто додала у форму для запікання, в якій розмішала запечені чері та фету, зварені макарони.

Все, пасту швидким рецептом Насті Каменських можна подавати до столу.

Зазначимо, перед приготуванням пасти необхідно уважно поставитися до вибору макаронних виробів. Адже саме високоякісний продукт із борошна твердих сортів пшениці подарує користь і не додасть зайвих кілограмів.

Основна маса корисних речовин міститься в оболонках зерен пшениці, тому що вищий ступінь очищення борошна, то бідніший, з погляду харчової цінності, кінцевий продукт. Найкращим вибором вважається паста з цільнозернового борошна.

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