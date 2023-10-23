За рецептом Ольги Сумської, ця страва вийде дуже смачною, духм’яною і, можливо, навіть найулюбленішою.

Ольга Сумська каже про сливовий пиріг за цим рецептом так: «Ви не уявляєте, яка це смакота».

«Тісто просто фантастичне!.. Дуже швидко і смачно!», - розповіла про цей рецепт Сумська.

Отже, за рецептом, який опублікувала Ольга Сумська, необхідно очистити сливи від кісточок, замаринувати. Для цього необхідно посипати сливи чайною ложкою без верху кориці, додати сік лимону.

Далі, як розповіла Ольга Сумська, змішуємо 150 гр вершкового масла, 130 гр цукру, два яйця,ванільний цукор, чайну ложечку розпушувача (збиваємо ножем блендера), додаємо 150гр борошна .

Потім лопаткою замішуємо тісто, як на бісквіт, виливаємо у форму, змащену маслом(якщо тефлон,можна без пергаменту).

Сливи викладаємо на тісто. Запікати необхідно 45 хвилин при температурі 170.

«Смічного!», - бажає Ольга Сумська.

Зазначимо, що сливи дуже корисні і їх необхідно додати в свій раціон.

Сливи мають містять багато поживних речовин, зокрема вітамінів і мінералів, клітковини та антиоксидантів, які можуть допомогти знизити ризик кількох хронічних захворювань.

Сливи відносно низькокалорійні: в одній середній всього 30 калорій і близько 7 г цукру. Окрім того, одна середня слива містить: 1 г клітковини, 10% добової норми вітаміну С, 5% добової норми вітаміну К і А, а також незначну кількість марганцю, міді та калію.

Сливи мають властивості, які можуть допомогти контролювати рівень цукру в крові.

Крім цього, сливи також мають легкий жовчогінний ефект. Це позитивно впливає на роботу жовчного міхура і є профілактикою застою жовчі. Проте, підкреслимо - під час гострого процесу і вже наявному порушенні відтоку жовчі краще не споживати сливи.

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